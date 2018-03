Derechos de autor

Comenzó un debate público en torno a la Convención contra el Tabaco 12 de octubre de 2000 - 12:58 Un ambiente tenso rodea las audiencias públicas, que comenzaron este jueves en Ginebra, sobre los alcances de la Convención contra el Tabaco. Unos 200 grupos concernidos disponen de cinco minutos para exponer su posición. Como era previsible, la salud y la economía determinan el curso de las discusiones abiertas que preceden a las deliberaciones oficiales, fijadas para el lunes próximo en la sede de la Organización Mundial de la Salud. Las grandes multinacionales del tabaco, Philip Morris y BAT entre ellas, así como los agricultores del tabaco y los grupos opuestos al consumo de esa droga legal, animan hasta este viernes un encendido debate. El consorcio BAT llega al encuentro público de Ginebra tras haber pagado anuncios de prensa con sendas críticas a las normas propuestas por la OMS en materia de lucha contra el tabaquismo. La Organización Mundial de la Salud espera por su parte que los países del mundo aprueben la Convención contra el Tabaco dentro de los próximos dos años. El nuevo documento regulador incluye, entre otras disposiciones, medidas que prohíben la publicidad del tabaco, dificultan el comercio internacional, encarecen el precio del cigarrillo y obligan a las multinacionales al pago ilimitado de indemnizaciones por daños a la salud. Los grupos opuestos al consumo del tabaco abrieron el debate formulando críticas aniquiladoras a los métodos de mercadeo que emplean las multinacionales del tabaco. swissinfo y agencias