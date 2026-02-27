Comerciantes del norte de Ecuador pedirán compensaciones por guerra comercial con Colombia

3 minutos

Guayaquil (Ecuador), 27 feb (EFE).- Los comerciantes de la zona ecuatoriana fronteriza con Colombia solicitarán compensaciones al Gobierno del presidente Daniel Noboa si la guerra comercial con el vecino país se extiende por más tiempo, ya que la decisión de aplicar aranceles recíprocos del 30 %, y que Ecuador subirá al 50 % desde el 1 de marzo, los tiene «muy afectados».

«La próxima semana nos vamos a reunir varios sectores para presentar un informe de las afectaciones y eso nos ayudará a preparar una propuesta de compensaciones y alternativas», dijo a EFE Nelson Cano, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, capital de la provincia norteña de Carchi, fronteriza con Colombia.

Entre las compensaciones que analizan solicitar están créditos con bajas tasas de interés y a largo plazo o incluso que los incluyan en planes de vivienda social, entre otras, dijo Cano, aunque afirmó que la primera petición será que se eliminen los aranceles.

«Lo que más exige Carchi es que el presidente Noboa elimine la medida», dijo, ya que ellos viven del comercio y de lo que genera el sector del transporte y almacenamiento de productos y los servicios logísticos.

La guerra comercial entre ambos países inició el pasado 21 de enero, cuando Noboa anunció la aplicación de una «tasa de seguridad» del 30 % a las importaciones colombianas, argumentando una falta de acciones del Gobierno vecino en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en la frontera.

Colombia anunció una medida similar y cortó el suministro de electricidad a Ecuador, por lo que el Gobierno de Noboa aumentó la tarifa que cobraba por transportar crudo colombiano por uno de sus más grandes oleoductos.

Además de imponer aranceles a 73 productos, que entraron en vigor el pasado martes, Colombia también prohibió el ingreso por vía terrestre de determinados productos como el arroz, camarón (langostino), banano y algunas hortalizas, lo que ha afectado a los transportistas que trabajan en el lado ecuatoriano de la frontera, quienes realizarán una protesta el próximo lunes.

El dirigente gremial indicó que ellos coinciden en que Colombia debe mejorar la seguridad fronteriza y luchar contra el narcotráfico, pero que creen que las medidas no deberían afectar al sector comercial, ya que los aranceles solo están beneficiando al contrabando.

Agregó que, por ejemplo, los representantes de las empresas que almacenan los productos que entran al país ya calculan que solo «podrían sostener esto máximo unos dos meses», y de ahí «empezarían los despidos».

Cano aseguró que ya le había transmitido algunas de estas preocupaciones al ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador, Luis Alberto Jaramillo, y que él se ha comprometido a visitar la zona el próximo martes.

«Pero esto no es un problema solo para la provincia de Carchi, es un problema nacional que afecta directamente a los empresarios, quienes hablan de que estarían en riesgo 40.000 empleos en el Ecuador», lamentó. EFE

cbs/jrh