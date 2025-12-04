Comercio, tecnología y lucha anticorrupción son ejes de la gira del presidente de Ecuador

Quito, 4 dic (EFE).- Comercio, tecnología y lucha anticorrupción figuran entre los ejes de la gira que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, inició este jueves en España y que lo llevará a Emiratos Árabes Unidos y Noruega.

La Presidencia informó de que Noboa entregará este jueves becas a jóvenes y mujeres de la comunidad migrante en Madrid, pero no especificó de qué tipo o en qué áreas.

De acuerdo a la agenda oficial, Noboa llegará el viernes a Emiratos Árabes, donde se reunirá con el jeque Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, con quien suscribirá cuerdos bilaterales, indicó la Presidencia sin más detalles.

Posteriormente participará en la entrega floral en Wahat Al Karama y se reunirá con su alteza Mohamed Bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubai, para fortalecer las relaciones comerciales, y la cooperación en ciencia y tecnología.

El domingo, Noboa estará presente en la ceremonia oficial de presentación de la Embajada de Ecuador en Emiratos Árabes Unidos y en un encuentro con la comunidad ecuatoriana, y también mantendrá una reunión con su excelencia Omar Al Olama.

En la agenda oficial consta una ceremonia de suscripción de un memorando de entendimiento de cooperación en integridad y anticorrupción, y otro para el desarrollo del corredor de innovación tecnológica.

La canciller, Gabriela Sommerfeld, quien acompaña a Noboa en la gira que finalizará el 11 de diciembre, señaló el miércoles que las reuniones del mandatario estarán particularmente relacionadas con «proyectos de inversión, un proyecto financiero con el país, y también proyectos de energía».

Además, la ministra señaló que se realizará la apertura de Casa Ecuador, un proyecto que busca «mostrar las oportunidades que tiene el Ecuador en el mundo».

Posteriormente, Noboa irá a Noruega, donde está previsto que esté presente el 10 de diciembre en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz, por pedido de la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Los últimos viajes de Noboa están bajo el ojo público después de que entre el 18 y 20 de noviembre, tras perder el referéndum y consulta popular que él impulsó, hiciese un viaje oficial a Estados Unidos, pero su agenda fue declarada como «confidencial».

A finales de noviembre anunció otro viaje a EE.UU. que terminó este lunes, pero luego señaló que sería para cumplir actividades personales. EFE

