Al no alinearse con el impuesto de la UE, Suiza podría convertirse en un centro logístico del comercio chino

Suiza podría convertirse en un centro neurálgico del comercio electrónico chino. (Keystone/DPA/Oliver Berg

Desde el 1 de julio, la Unión Europea aplica una tasa a los pequeños paquetes procedentes de China. Sin embargo, los gigantes del comercio electrónico podrían esquivar fácilmente esta medida utilizando Suiza como punto de tránsito. Por ello, cada vez son más las voces que piden medidas para evitar que el país se convierta en un centro logístico para la distribución de productos chinos.

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La población europea compra cada vez más productos de bajo coste vendidos a través de plataformas chinas como Shein y Temu. Las compras por internet se han disparado en los últimos años. Eso se debe, en cierta medida, a la publicidad y las colaboraciones con influencer en las redes sociales. El fenómeno abarca una amplia gama de artículos, desde productos para el hogar y ropa hasta material deportivo, dispositivos electrónicos y otros muchos bienes de consumo.

Aduanas desbordadas

Con el objetivo de frenar esta tendencia, la Unión Europea ha decidido gravar los pedidos de pequeño importe. Desde el 1 de julio, todas las compras inferiores a 150 euros están sujetas a una tasa fija de tres euros.

Sin embargo, las grandes plataformas chinas podrían eludir fácilmente esta medida enviando los pedidos por vía aérea a Suiza y redistribuyéndolos después por carretera o ferrocarril hacia otros países europeos. Las aduanas suizas, no obstante, ya están sometidas a una fuerte presión y apenas dan abasto ante la llegada de varios cientos de miles de paquetes al día.

No antes de 2028

En estas circunstancias, las autoridades aduaneras no pueden inspeccionar todos los envíos procedentes de China. Según la ONG Public Eye, la falta de controles podría permitir que productos que no cumplen las normas de seguridad y salud entren en Europa a través de Suiza. La organización también critica al Consejo Federal (Gobierno) por no haber legislado al mismo tiempo que la Unión Europea.

«Es un problema que el Consejo Federal no haya encontrado rápidamente una normativa común y armonizada con la UE», denuncia David Hachfeld, experto en el comercio y la industria textil de Public Eye. «Ahora estamos pagando las consecuencias».

El Parlamento suizo sí ha aprobado una tasa para los pequeños paquetes procedentes de plataformas chinas, pero no está previsto que entre en vigor antes de 2028.

Texto adaptado al español por Carla Wolff.

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