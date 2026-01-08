Comerciantes suizos de crudo evalúan oportunidades en Venezuela

Vista de la refinería El Palito de la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

Escuchar el artículo Escuchando el artículo Toggle language selector Elige tu idioma Cerrar Español (europeo)

Español (mexicano) Generado con inteligencia artificial. Cerrar Compartir

La intervención militar estadounidense en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro han vuelto a situar las mayores reservas de petróleo del mundo en el mapa energético global. Los comerciantes de petróleo suizos están muy atentos a la situación.

10 minutos

Paula Dupraz-Dobias Otros idiomas: 2 English en Swiss oil traders weigh opportunities following US intervention in Venezuela original leer más Swiss oil traders weigh opportunities following US intervention in Venezuela

Русский ru Нефтяной фактор Венесуэлы и швейцарские нефтетрейдеры leer más Нефтяной фактор Венесуэлы и швейцарские нефтетрейдеры

Desde que Estados Unidos impuso sanciones a la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) en 2019 bajo el mandato de Donald Trump, los comerciantes de petróleo suizos han tenido que cumplir o enfrentarse a ciertas medidas. Salvo contadas excepciones, los negocios con el país socialista se han agotado por completo.

Sin embargo, el secuestro militar estadounidense del presidente Nicolás Maduro el pasado fin de semana y las declaraciones de Trump sobre las inversiones de la industria petrolera «para reparar una infraestructura muy deteriorada» en el sector han llevado a los comerciantes a intentar descifrar lo que todo ello significa para la reanudación de los negocios con la nación rica en petróleo.

Para los comerciantes de energía agrupados en el mayor centro mundial de Suiza, principalmente en Ginebra y Zug, la cuestión no es si el petróleo de Venezuela podría volver a ser importante para los mercados mundiales, sino cuándo y en qué condiciones políticas y jurídicas.

El papel de Suiza en la política petrolera Suiza se encuentra entre los principales centros mundiales de comercio y financiación de materias primas, con un papel especialmente destacado en el sector del petróleo y el gas, que representa aproximadamente el 35 % del comercio mundial. Junto con Londres, Ginebra y Zug constituyen la columna vertebral de los mercados europeos de crudo y petróleo. Varias de las mayores empresas independientes de comercio de materias primas del mundo tienen su sede en Suiza, entre ellas Vitol, Trafigura, Gunvor y Mercuria. Al mismo tiempo, muchas de las principales petroleras mundiales y productores estatales operan importantes divisiones comerciales desde Suiza, entre las que destacan Shell, BP, TotalEnergies y Saudi Aramco Trading Company. En conjunto, estas sedes y mesas de negociación convierten a Suiza en un nodo central en la fijación de precios, la financiación y el movimiento físico del petróleo en los mercados mundiales. Ese papel ha cobrado mayor importancia ahora que Trump hace promesas radicales sobre el futuro petrolero de Venezuela.

Trump afirma que se transferirían decenas de millones de barriles a los Estados Unidos y que las empresas petroleras estadounidenses estarían produciendo allí en un plazo de 18 meses. Queda por ver si esos objetivos son alcanzables.

«No tenemos una bola de cristal para saber lo que va a pasar. Hay muchas cosas que pueden cambiar», afirma Florence Schurch, secretaria general de Suissenégoce, la asociación suiza de comercio y transporte marítimo.

Con los precios del combustible moderados, las fuerzas estadounidenses vigilando el transporte marítimo frente a las costas de Venezuela y las sanciones aún vigentes, el repentino colapso del Gobierno de Maduro ha reabierto un debate estratégico con implicaciones que van mucho más allá de Estados Unidos, Suiza o Venezuela.

¿Cómo vuelve a entrar en los mercados mundiales un Estado petrolero sancionado? ¿Con qué rapidez podría regresar el capital y si los comerciantes suizos, que durante mucho tiempo han sido intermediarios fundamentales en los flujos mundiales de petróleo, podrán desempeñar un papel?

Schurch señala que el resultado de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos en noviembre también puede resultar decisivo para la gobernanza del país sudamericano.

«A corto plazo, el impacto político [de los acontecimientos en curso] es más significativo que el impacto empresarial en el comercio de materias primas en lo que respecta a la decisión de invertir o no. Los comerciantes de materias primas necesitan certeza antes de comprometer el importante capital necesario, y esa certeza no existe en la actualidad».

Estimadas en más de 300.000 millones de barriles, las reservas probadas de petróleo de Venezuela representan el 17 % del total mundial, las mayores del mundo. Sin embargo, años de mala gestión y corrupción han diezmado su producción. Apenas alcanza el millón de barriles diarios antes de la intervención de Estados Unidos, menos de un tercio de la producción cuando Hugo Chávez, predecesor de Maduro, llegó al poder, y prácticamente un punto insignificante en el mapa petrolero mundial.

Contenido externo

Atentos a los acontecimientos

Trump afirma que quiere que las empresas petroleras estadounidenses inviertan en la modernización del sector en Venezuela, y sugirió el lunes que se podrían proporcionar subvenciones gubernamentales para compensar lo que, según voces expertas, podría costar al menos 100.000 millonesEnlace externo de dólares. Estados Unidos ya tiene la capacidad de refinar el crudo venezolano, conocido como «pesado ácido», que es particularmente espeso y costoso de transformar.

Sin embargo, algunos de los mayores comerciantes suizos, que ya poseen infraestructura energética, como refinerías, terminales de almacenamiento y oleoductos en varios países, han afirmado que seguirán de cerca la evolución de la situación en Venezuela. Los comerciantes de materias primas Vitol y Mercuria, por ejemplo, poseen activos físicos en Estados Unidos desde hace años.

Giacomo Luciani, profesor de comercio de materias primas en la Universidad de Ginebra, afirma que, aunque pueden pasar «meses, si no años», antes de que un entorno político estable permita que las inversiones comiencen a fluir hacia el país caribeño, «las empresas comerciales pueden desempeñar un papel importante anticipando la financiación o contribuyendo a la financiación de algunos de estos proyectos mediante la adquisición de participaciones minoritarias en el capital», un modelo que ya se ha adoptado en otros lugares.

Luciani subrayó que las vastas reservas conocidas de Venezuela serían un incentivo clave para los inversores que buscan evitar los riesgos de exploración, una consideración importante a la hora de emprender nuevas iniciativas petroleras.

¿A la espera?

«Me decepcionaría que no invirtieran a largo plazo», declaró a Swissinfo un operador suizo, que pidió permanecer en el anonimato, en referencia a las grandes empresas comerciales suizas que responderán a las oportunidades que surjan en Venezuela cuando llegue el momento oportuno. Mientras tanto, dijo, algunas empresas comerciales podrían prepararse para posibles inversiones futuras creando sociedades en otras jurisdicciones extraterritoriales.

Las acciones de Glencore, con sede en Baar, en el cantón de Zug, y con una importante división de comercio de petróleo, subieron el lunes tras la intervención de Estados Unidos, ya que los inversores buscan sacar provecho de las posibles oportunidades.

El martes, Ben Luckock, director global de petróleo de Trafigura, declaró a la agencia BloombergEnlace externo que creía que los intereses de Venezuela y Estados Unidos coincidían en «permitir que el petróleo fluya», y añadió que no esperaba que continuara la armada de barcos que esperan para cargar frente a las costas de Venezuela en medio de las sanciones, lo que crea «ineficiencias» en el mercado.

Luckcock dijo que la empresa, que se centra más en la logística que en las infraestructuras, se reunirá con las autoridades estadounidenses. No descartó que la empresa estudie invertir en el sector upstream, si se dan las condiciones legales, la transparencia y la seguridad de sus empleados.

Sin embargo, Luciani se muestra escéptico ante la posibilidad de una respuesta inmediata al llamamiento de Trump al sector. «Desde el principio ha habido una contradicción en la política de Trump. Quiere aumentar la producción de petróleo para hacer bajar su precio. Pero si se hace bajar el precio del petróleo, se desincentiva la inversión. No significa que se dejen de hacer inversiones, pero las empresas serán más selectivas a la hora de decidir si un proyecto merece la pena o no».

Los precios del petróleo ya han mostrado una tendencia a la baja. En 2025, el crudo Brent, referencia mundial, cayó de unos 79 dólares por barril a principios de año a entre 61 y 63 dólares en diciembre, lo que supone la mayor caída anual desde la pandemia del COVID-19.

El humo se eleva desde un muelle tras las explosiones que se escucharon en el puerto de La Guaira, Venezuela, el 3 de enero de 2026. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

Mientras tanto, Saad Rahim, economista jefe de Trafigura, explica que, aunque no se espera que los niveles de producción en Venezuela cambien en un futuro próximo debido a la falta de nuevas inversiones, el petróleo se ha ido acumulando en los almacenes bajo las sanciones. «Los buques cargueros pueden entrar y, si todo el petróleo es legal, podemos transportarlo (como comerciantes)», declaró a Swissinfo.

«Puede que no cambie el equilibrio mundial del petróleo, pero daría a los comerciantes más grandes y de buena reputación la posibilidad de acceder ahora al petróleo de una manera que evite los métodos clandestinos», añade. China, el mayor cliente de PDVSA, habría empleado tácticas de este tipo, incluidas flotas clandestinas para ocultar los envíosEnlace externo desde Venezuela.

Mostrar más

Mostrar más Política exterior Venezuela: Delcy Rodríguez, presidenta interina bajo sanciones de Suiza Este contenido fue publicado en Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, figura en la lista de personas sancionadas en Venezuela por Suiza, país que además desaconseja a la comunidad helvética allí limitar sus desplazamientos. leer más Venezuela: Delcy Rodríguez, presidenta interina bajo sanciones de Suiza

Cumplimiento de las sanciones

Los analistas advierten que, a pesar del drástico cambio político, Venezuela sigue siendo un entorno de alto riesgo legal y político para las empresas suizas.

Schurch, director de la asociación de comercio de materias primas, explica que, en los últimos años, garantizar que los comerciantes cumplan con las sanciones en medio de la creciente inseguridad mundial ha aumentado sus costes operativos. Estos incluyen mayores gastos de seguros y equipos legales más costosos.

«Nuestro trabajo se ha vuelto cada vez más complicado. Los comerciantes de materias primas son muy cautelosos con lo que hacen. Pueden ser acusados de hacer algo incorrecto, por lo que sus equipos jurídicos y normativos no dejan de crecer».

En febrero de 2020, Estados Unidos sancionó a Rosneft Trading, la filial en Ginebra de la gran petrolera rusa, por apoyar a la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA y participar en transferencias secretas de barco a barco. Un mes más tarde, una filial de Rosneft, TNK Trading International, con sede en la misma dirección de Ginebra, también fue sancionada por motivos similares.

Con la colaboración de Dominique Soguel y Pauline Turuban. Texto original editado por Virginie Mangin. Adaptado del inglés por Carla Wolff.

Mostrar más

Mostrar más Política exterior Suiza ordena el bloqueo de eventuales bienes de Nicolás Maduro Este contenido fue publicado en El Gobierno de Suiza ordenó bloquear con efecto inmediato presuntos bienes de Nicolás Maduro en Suiza. Antes, había enviado una advertencia prudente en dirección a Washington. leer más Suiza ordena el bloqueo de eventuales bienes de Nicolás Maduro

Los preferidos del público Los más discutidos

En cumplimiento de los estándares JTI Mostrar más: SWI swissinfo.ch, certificado por la JTI