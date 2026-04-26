El comercio petrolero suizo prevé precios elevados y buenos resultados

Petroleros y buques de carga bloqueados en el estrecho de Ormuz, 11 de marzo de 2026. Keystone / AP

La guerra de Irán y los buques bloqueados en el estrecho de Ormuz están disparando los precios de la energía. En su reunión anual en Lausana, las empresas de comercio de petróleo dejaron entrever parte de sus cartas.

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Dario Pelosi, SRF Otros idiomas: 2 English en Swiss oil traders anticipate high prices and strong profits leer más Swiss oil traders anticipate high prices and strong profits

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El suministro energético se vuelve más incierto debido a la guerra de Irán y al bloqueo del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz. En el centro de este negocio geopolíticamente explosivo se encuentran las grandes operadoras de petróleo, un sector bastante hermético que revela poco sobre su estrategia. En la cumbre FT Commodities Global Summit, celebrada en Lausana a finales de abril, ofrecieron una inusual perspectiva.

Por ejemplo, la empresa de materias primas Trafigura, con sede comercial en Ginebra, está directamente afectada por la guerra, según declaró su director ejecutivo, Richard Holtum. El grupo controla una flota enorme de petroleros. Nueve barcos están bloqueados en el golfo Pérsico. Solo uno ha podido cruzar el estrecho de Ormuz.

Por su parte, su competidora ginebrina Mercuria ha logrado liberar todos sus petroleros del bloqueo, explicó su director ejecutivo, Marco Dunand. No reveló detalles sobre el cómo ni sobre el posible precio. «Hay maneras», se limitó a decir.

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Escasez de petróleo y precios altos en Asia

La mayor operadora de petróleo del mundo, Vitol, también con sede en Ginebra, comercia intensamente con productos en los Estados del Golfo. Su director ejecutivo, Russell Hardy, confirmó que la infraestructura en la región ha sufrido graves daños. Las consecuencias: precios más altos o racionamiento. Y esto lo sienten actualmente, sobre todo, los países de Asia. En Occidente, los efectos podrían manifestarse con retraso.

Básicamente, el precio del petróleo es más alto de lo que sugieren los precios de referencia como el Brent o el WTI, añadió Holtum de Trafigura. Estos reflejan principalmente el comercio de “petróleo de papel” y no el del petróleo que está en los barcos. En el caso del petróleo real, hay que pagar por la seguridad de que la mercancía será entregada. Y no en dos meses, sino ahora.

Los precios volátiles permiten a las empresas de comercio de petróleo obtener ganancias gigantescas con sus apuestas. Es probable que este haya sido el caso en las últimas semanas y meses. Richard Holtum no quiso confirmarlo. Afirmó que podría decir algo al respecto, pero que no lo haría. Se mostró, eso sí, satisfecho.

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Línea directa con el Gobierno de EE. UU.

Algo similar expresó Gary Pedersen. El nuevo director de la operadora ginebrina Gunvor es estadounidense. Tiene -al igual que la competencia- un hilo directo con la Casa Blanca. El Gobierno de Estados Unidos busca soluciones para asegurar las materias primas, y Gunvor puede proporcionarlas.

Hubo unanimidad entre estas empresas al considerar que el Gobierno estadounidense está siendo muy activo para protegerse frente a China. Europa también debe abogar por una política energética coherente, afirma Russell Hardy de Vitol. El británico añade con un guiño: para ello no hace falta conquistar un país.

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Adaptación, Patricia Islas

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