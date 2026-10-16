Los precios del combustible vuelven a subir en Suiza

Los precios del combustible en Suiza vuelven a subir Keystone-SDA

Los precios del combustible en Suiza han vuelto a subir tras un breve respiro. Tanto la gasolina como el gasóleo han subido recientemente cinco céntimos por litro, según las últimas cifras del Touring Club Switzerland (TCS).

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En consecuencia, el precio medio del litro de gasolina sin plomo 95 ha subido un 2,4% desde la semana pasada, hasta situarse en 2,16 francos suizos. La gasolina sin plomo 98 cuesta ahora 2,27 francos suizos por litro, lo que supone un aumento del 2,3%.

El gasóleo también se ha encarecido de nuevo. El precio medio subió un 2,1%, hasta los 2,45 francos suizos por litro. Esto significa que ahora se sitúa apenas un céntimo por debajo del máximo anual de 2,46 francos suizos, alcanzado a mediados de septiembre.

Tras las fuertes subidas de precios registradas en septiembre, los precios de los combustibles se habían moderado ligeramente durante un breve periodo de tiempo. Las fluctuaciones de precios se deben, entre otras cosas, a la tensa situación en los mercados internacionales de combustibles.

A esto se suman los problemas de transporte en Suiza, ya que los bajos niveles de agua del Rin encarecen las importaciones.

Mientras tanto, los precios en los mercados internacionales del petróleo bajaron ligeramente el viernes. Un barril de crudo Brent del Mar del Norte costaba alrededor de 105 dólares por la mañana, lo que sigue siendo significativamente más alto que antes del inicio de la guerra en Irán a finales de febrero, cuando el precio se situaba en torno a los 72 dólares.

Sin embargo, los cambios en el mercado del petróleo suelen tardar algún tiempo en reflejarse en los surtidores suizos.

>> ¿Cómo usa Suiza los combustibles fósiles? Nuestro explicativo en breve:

Adaptación, Patricia Islas

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