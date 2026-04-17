Los talibanes cobran tasas de sobrevuelo, también a la clientela suiza

Sobrevolar Afganistán es una operación especialmente compleja: las distintas tripulaciones deben coordinarse entre sí e informarse sobre sus respectivas posiciones en el espacio aéreo. (Imagen simbólica) Julian Stratenschulte / Keystone

Un ingreso extraordinario para Afganistán: las tasas por el sobrevuelo de vuelos comerciales generan decenas de millones sin contraprestación.

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Manuel Rentsch, SRF Otros idiomas: 2 ES original English en Afghanistan’s Taliban tap Swiss, other travellers for flyover fees leer más Afghanistan’s Taliban tap Swiss, other travellers for flyover fees

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Rutas adaptadas

En la actualidad, sobrevuelan Afganistán muchos más aviones que antes de la guerra en Irán. Se estima que son casi 2.000 vuelos semanales, unas cinco veces más que hace un año. Por cada aeronave, los talibanes cobran una tasa de 700 dólares. Eso genera unos ingresos actuales de alrededor de 1,4 millones de dólares por semana, lo que equivale a algo más de 70 millones de dólares al año. Una cantidad considerable para un país que apenas hace nada por la seguridad aérea.

Sin alternativa

Las aerolíneas prácticamente no tienen otra opción que sobrevolar Afganistán, aunque el país haya sido considerado durante mucho tiempo peligroso. El corredor para los vuelos entre Europa y Asia se ha estrechado: al norte, el espacio aéreo está limitado por la guerra en Ucrania y, al sur, por los combates en Oriente Medio. Las rutas han tenido que adaptarse a la situación. Por un lado, las aerolíneas vuelan cada vez más sobre Afganistán y, por otro, sobre Arabia Saudí.

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Tasas de sobrevuelo habituales

Que un país cobre por el uso de su espacio aéreo es algo normal. Se trata de tasas de ruta y de aterrizaje, que generalmente dependen de la distancia recorrida y del peso del avión en el despegue. En Europa, las tarifas se recaudan de forma centralizada por Eurocontrol y luego se distribuyen entre las organizaciones nacionales de navegación aérea, como Skyguide en Suiza. El año pasado, Skyguide ingresó 623 millones de francos gracias a estas tasas. El dinero se destina al funcionamiento del sistema, en particular a la vigilancia del espacio aéreo.

Tarifa plana desde 2017

A diferencia de Europa, los talibanes aplican una tarifa fija. No vinculan el importe al peso ni a la distancia, sino que facturan una cantidad por cada avión de pasajeros. Esta tasa ya se introdujo en 2017. También en Arabia Saudí ha aumentado el número de vuelos, aunque allí las autoridades calculan las tarifas de forma habitual, según el peso y la distancia. El coste medio por vuelo ronda los 800 dólares.

Tasas sin contraprestación

Que Afganistán cobre elevadas tasas por el tránsito resulta llamativo, ya que el país no dispone de un sistema funcional de control aéreo. En el espacio aéreo afgano, las tripulaciones deben gestionarse por sí mismas e informarse activamente entre ellas sobre altitud, posición y velocidad, según informó el periódico «Sonntagszeitung». Los vuelos previstos deben notificarse previamente por correo electrónico a las autoridades afganas, que son también las encargadas de recaudar la tasa. La altitud de sobrevuelo suele situarse en torno a los 10.000 metros, lo que mantiene a las aeronaves fuera del alcance de proyectiles disparados con lanzacohetes portátiles.

Un avión de Turkish Airlines, el 21 de mayo de 2024, en el aeropuerto internacional de la capital afgana, Kabul, tras reanudar la aerolínea sus vuelos a Afganistán después de casi tres años de suspensión. Samiullah Popal / Keystone

Conexiones canceladas

Las aerolíneas no solo han tenido que adaptar sus rutas, sino también cancelar algunas conexiones. «Seguimos suspendiendo nuestros vuelos a Dubái y Tel Aviv», señala Swiss en respuesta a una consulta. También TUI Suisse, el mayor turoperador de Suiza, ha reducido su oferta: «Actualmente hemos cancelado todos los viajes a Emiratos Árabes Unidos, Catar, Omán, Jordania, Baréin, Kuwait y Arabia Saudí hasta el 28 de abril inclusive», indica la empresa. Y añade: «Observamos que la demanda para el verano y el otoño se está desplazando hacia el oeste; España (Baleares, Canarias) y el Caribe (República Dominicana y México) suscitan un mayor interés».

Vuelos directos más caros que con escala La elección de la ruta no solo supone un reto para las aerolíneas, sino también para los pasajeros. Es una auténtica disyuntiva. Los vuelos directos a Asia son en algunos casos el doble de caros que aquellos con escala en los países del Golfo. La brecha de precios se ha ampliado. Las compañías Emirates (Dubái), Etihad Airways (Abu Dabi) y Qatar Airways (Catar) atraen con precios muy bajos. Sin embargo, las escalas en aeropuertos como Doha o Dubái entrañan riesgos en la temporada alta de verano y dependen de la evolución del conflicto.

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Texto adaptado del alemán por Carla Wolff.

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