¿Cuál será el nuevo diseño del dinero suizo?

Como especialista en creación de contenidos digitales y gestión de plataformas de medios sociales, combino la experiencia en comunicación con un buen ojo para las tendencias. Llevo a cabo investigaciones semanales sobre los medios de comunicación suizos para elaborar una revista de prensa sobre los temas más importantes, y siempre estoy a la caza de oportunidades para desarrollar productos periodísticos innovadores. Soy licenciado en Sociología en Valencia (España) y en Berna (Suiza), con especialización en Estudios de Medios. Mi experiencia profesional incluye el periodismo, la creación de contenido digital, la producción de podcasts y la creación de contenido multimedia.

El Banco Nacional Suizo (BNS) está trabajando en una nueva serie de billetes con el tema “Suiza y sus alturas”. Se han presentado doce diseños para la nueva serie y ahora se busca la opinión de la población.

