Trump exigió pagos directos a Suiza durante una llamada con la presidenta Keller-Sutter

Trump y Keller-Sutter mantuvieron una conversación telefónica la víspera del anuncio por parte de Estados Unidos de nuevos aranceles del 39 % sobre las importaciones suizas. Keystone
Durante la conversación telefónica entre Karin Keller-Sutter y Donald Trump el 31 de julio, Trump exigió pagos directos a Suiza, según una investigación del periódico SonntagsBlick. Contrariamente a lo que se pensaba inicialmente, la conversación no fue iniciada por Keller-Sutter, sino por el representante comercial de Estados Unidos.

Este contenido fue publicado en
2 minutos
RTS/Keystone-SDA

Los detalles de la conversación telefónica del 31 de julio entre la presidenta suiza Karin Keller-Sutter y su homólogo estadounidense Donald Trump no estaban claros hasta ahora. No obstante, una investigación del periódico SonntagsBlick ha revelado algunos detalles.

Contrariamente a lo que se suponía inicialmente, la llamada que precedió a la imposición de aranceles del 39 % por parte de la administración Trump no fue iniciada por Keller-Sutter, sino por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Este último es, en cierto modo, «el observador secreto de Suiza dentro del Gobierno estadounidense», señala el SonntagsBlick.

Durante la reunión telefónica, Trump hizo demandas financieras directas a la presidenta suiza. En concreto, se refirió a la inversión de la Unión Europea en la economía estadounidense por valor de 600.000 millones de dólares (unos 484.000 millones de francos suizos), haciendo referencia a esta no como una inversión, sino como un regalo. «¿Y qué me vais a pagar vosotros?», habría preguntado entonces el presidente estadounidense.

«No me importan»

Según el diario, Trump también mostró condescendencia hacia sus propios funcionarios cuando Keller-Sutter mencionó la declaración de intenciones entre Washington y Berna que el Gobierno suizo había negociado previamente con el equipo de Trump, concretamente con Greer y su equipo. «¡No me importan!», le contestó a la presidenta suiza.

Cuando fue interrogado al respecto por el periódico, un portavoz de Keller-Sutter se negó a hacer comentarios.

Adaptado del inglés por Carla Wolff

