La OMC provee una suerte de control multilateral sobre el juego diplomático que es la mejor alternativa que se tiene en el presente, porque no existe otra.

Creo que la UE está en su derecho de jugar su carta multilateral -aunque tome dos años porque EE UU será visto como el tipo malo que está haciendo trampa. Tal vez esto no afecte a Trump, pero sí tendrá un impacto sobre otros jugadores estadounidenses, ya que este país es generalmente el principal ganador de las políticas de la OMC. Por ello, no está en el interés de EE UU comenzar a violentar las reglas del comercio global.

Posiblemente, otro aspecto que descubriremos con el paso del tiempo es que Trump no pretende realmente cortar todos los puentes con los otros.

El hecho de que Trudeu anunciara medidas de represalia como un incremento de tarifas de 13 000 millones de dólares a los productos importados de EE UU no pienso que haya sorprendido realmente a Trump. Él solo piensa: “yo estoy ejercitando mis músculos; haz lo propio con los tuyos. Al final se verá qué es lo que hace realmente cada uno. Pero la pregunta real es: ¿es productivo este enfoque?”.

Su estrategia no es particularmente nueva. Estados Unidos utilizó un enfoque similar bajo el gobierno de George W. Bush. Pero nadie había usado estos métodos de forma tan brutal como Trump.

Cédric Dupont : Es su manera de hacer negocios. Él es, esencialmente, muy pragmático. En los negocios, Trump no tiene amigos. Si tiene intereses propios que defender y ha hecho promesas concretas a sus votantes, no le importa si eres su aliado.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Apuesta cortoplacista de Trump en aranceles Simon Bradley 06 de junio de 2018 - 14:00 La tensión internacional aumenta tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de imponer aranceles a la importación de acero y aluminio a algunos de sus principales aliados. Para el especialista en comercio Cédric Dupont, la noticia es negativa para el desempeño de largo plazo de EE UU. Trump impuso a sus socios más cercanos, como México, Canadá y la Unión Europea (UE) aranceles de 25% a las importaciones de acero, y de 10% a las importaciones de aluminio. Una política que entró en vigor, de hecho, desde el pasado 1 de junio. También advirtió que los aranceles que pagan las importaciones chinas podrían aumentar en breve en alrededor de 200 000 millones de dólares (197 000 millones de francos suizos). Por otra parte, el presidente de EE UU amaga con retirar definitivamente a su país del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), para renegociar nuevos acuerdos bilaterales con Canadá y México, totalmente por separado. Al tiempo que podría seguir debilitando sus relaciones económicas con China y México, entre otras naciones. Según el mandatario de origen neoyorquino, EE UU ha sido víctima de políticas “comerciales abusivas” que han provocado elevados y persistentes déficits públicos en su país. Este desequilibrio sumó 566 000 millones de dólares en 2017. Las acciones de Trump han provocado la represalia de algunos de sus aliados clave, como la UE o Canadá, que ya han presentado impugnaciones ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), con sede en Ginebra. swissinfo.ch: ¿Cuál es la lógica detrás del anuncio de Trump de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio de aliados? Cédric Dupont: Es su manera de hacer negocios. Él es, esencialmente, muy pragmático. En los negocios, Trump no tiene amigos. Si tiene intereses propios que defender y ha hecho promesas concretas a sus votantes, no le importa si eres su aliado. Su estrategia no es particularmente nueva. Estados Unidos utilizó un enfoque similar bajo el gobierno de George W. Bush. Pero nadie había usado estos métodos de forma tan brutal como Trump. Trump está realizando una apuesta política de corto plazo. Podría resultar ganador de la misma, ya que puede ser reelecto. Pero en el mediano y largo plazos, es una mala noticia para (la economía de) Estados Unidos y para el resto del mundo. Y el riesgo es que, si va demasiado lejos, Trump podría encontrarse solo y en contra de todos. Esto sucedió en los años 30, cuando EE UU terminó siendo el perdedor más grande. Podemos comparar (su estrategia comercial) con lo que sucedió en el tema climático, EE UU quiso hacer las cosas unilateralmente, pero solo logró aislarse y perder rápidamente el liderazgo político en este ámbito. swissinfo.ch: ¿Teme que esto desemboque en una guerra comercial? C.D.: Este riesgo siempre existe. Pero creo que Trump está acostumbrado a esta clase de discusiones tormentosas y pienso que, con excepción del caso de China, es muy probable que sus nervios de acero sean más fuertes que los de los otros jugadores. Trump conoce bien su forma de operar. Y se da cuenta, además, que a los europeos les falta valentía, se enojan y muestran su juego demasiado pronto. El hecho de que Trudeu anunciara medidas de represalia como un incremento de tarifas de 13 000 millones de dólares a los productos importados de EE UU no pienso que haya sorprendido realmente a Trump. Él solo piensa: “yo estoy ejercitando mis músculos; haz lo propio con los tuyos. Al final se verá qué es lo que hace realmente cada uno. Pero la pregunta real es: ¿es productivo este enfoque?”. Posiblemente, otro aspecto que descubriremos con el paso del tiempo es que Trump no pretende realmente cortar todos los puentes con los otros. swissinfo.ch: ¿Es la OMC el lugar idóneo para resolver una disputa comercial internacional de este tipo, conociendo de antemano que este proceso puede durar años? C.D.: Como país, Estados Unidos se ha visto envuelto en muchos procedimientos de resolución de controversias ante la OMC. Generalmente, son procesos que toman unos dos años y, al final, las cosas siempre han vuelto a la normalidad. Pero, ¿las cosas regresaron a la normalidad gracias a la intervención de la OMC? Esa es una pregunta cuya respuesta desconocemos. Creo que la UE está en su derecho de jugar su carta multilateral -aunque tome dos años porque EE UU será visto como el tipo malo que está haciendo trampa. Tal vez esto no afecte a Trump, pero sí tendrá un impacto sobre otros jugadores estadounidenses, ya que este país es generalmente el principal ganador de las políticas de la OMC. Por ello, no está en el interés de EE UU comenzar a violentar las reglas del comercio global. La OMC provee una suerte de control multilateral sobre el juego diplomático que es la mejor alternativa que se tiene en el presente, porque no existe otra. swissinfo.ch: El año pasado, Suiza exportó aluminio y acero a Estados Unidos por 90 millones de francos suizos. Funcionarios suizos expresaron su inquietud sobre la posible cadena de reacciones negativas que provocarían los castigos arancelarios aplicados por EEUU a otros países. ¿Qué repercusiones podría tener este expediente para Suiza? C.D.: Cuando un país depende del comercio tanto como Suiza lo hace, toda guerra comercial le impacta. El temor helvético es que cuando inicia una espiral de decadencia y tensión comercial, los mercados se ponen nerviosos y los inversores quieren invertir menos (lo que impacta de forma directa a países como Suiza). Pero es muy difícil cuantificar los daños potenciales.