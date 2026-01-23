Comercio y alianza militar: la presencia de Rusia y China en el Ártico

Aunque Rusia y China niegan rotundamente querer apoderarse de Groenlandia, como ha afirmado el presidente estadounidense Donald Trump, las dos potencias ven en el Ártico una región estratégica para sus intereses.

La explotación desde la década de 2010 por parte de China y Rusia de la Ruta Marítima del Norte, favorecida por el cambio climático, es una realidad, al igual que el refuerzo de las capacidades militares rusas en el Ártico.

He aquí una visión general de la presencia ruso-china en esta región.

– Ruta Marítima del Norte –

Rusia considera que el Ártico es clave para sus intercambios con Asia, sobre todo para contrarrestar los efectos de las sanciones occidentales sobre sus hidrocarburos, impuestas tras la invasión de Ucrania en 2022.

Moscú pretende desarrollar al máximo la navegación por la «Ruta Marítima del Norte», que ahora es más fácil debido al deshielo provocado por el cambio climático.

Esta ruta, que bordea las costas árticas de Rusia y se encuentra lejos de Groenlandia, permite aumentar el transporte de hidrocarburos rusos hacia el sudeste asiático, al conectar los océanos Atlántico, Pacífico y Ártico.

Con ese fin, Rusia es el único fabricante y operador de rompehielos de propulsión nuclear, buques gigantescos capaces de barrer los obstáculos de hielo que se encuentran en las aguas y abrir el paso a los buques de carga.

Meses después del inicio de la invasión de Ucrania, las autoridades rusas volvieron a manifestar su voluntad de desarrollar esta ruta al aprobar un plan de inversiones de unos 23.000 millones de dólares hasta 2035.

De momento, sin embargo, el comercio por esta vía sigue siendo caro y complejo. Y su volumen está lejos de los cientos de millones de toneladas de mercancías que transitan cada año por el Canal de Suez, por ejemplo.

En 2025 se transportaron 37 millones de toneladas de mercancías a través de la Ruta Marítima del Norte, lo que supone un descenso del 2,3% en un año, según datos proporcionados por la agencia Ria Novosti basados en estadísticas oficiales.

China, por su parte, lanzó en 2018 su proyecto de Ruta de la Seda Polar, una variante ártica de su iniciativa transnacional de infraestructuras, y aspira a convertirse en una «gran potencia polar» de aquí a 2030.

El gigante asiático incluso estableció estaciones de investigación científica en Islandia y Noruega. Y las empresas chinas invirtieron en proyectos como el gas natural licuado ruso y una línea ferroviaria sueca.

– Refuerzo de las capacidades militares –

La zona ártica también es una prioridad estratégica para Moscú en el ámbito militar.

«Rusia nunca amenazó a nadie en el Ártico. Pero seguimos de cerca la evolución de la situación (…) reforzando la capacidad de combate de las fuerzas armadas y modernizando las infraestructuras militares», declaró el presidente ruso, Vladimir Putin, en marzo de 2025.

En 2021, Moscú anunció haber construido una pista de 3,5 km capaz de acoger todo tipo de aviones, incluidos bombarderos con armas nucleares, en el archipiélago de Francisco José, en el extremo norte de Rusia.

En 2019, el ejército ruso también afirmó haber desplegado baterías antiaéreas de última generación S-400 en el Ártico y haber abierto una nueva base de radar en el archipiélago de Nueva Zembla.

En septiembre de 2025, la Flota del Norte de Rusia, encargada del Ártico, llevó a cabo nuevos ejercicios militares que incluyeron desembarcos de tropas, así como disparos de buques y submarinos nucleares.

En el Ártico, la presencia militar china, aunque modesta, aumentó en colaboración con Rusia desde 2022.

Por ejemplo, en 2024, bombarderos rusos y chinos llevaron a cabo una patrulla conjunta en la unión entre los continentes asiático y americano, no lejos del estado norteamericano de Alaska.

China también opera algunos rompehielos equipados con minisubmarinos de alta mar, capaces de cartografiar los fondos marinos, lo que puede resultar útil para fines militares. También opera satélites de observación del Ártico. Pekín asegura que sus objetivos son científicos.

