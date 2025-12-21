Comicios de noviembre en Honduras han sido los más difíciles: presidenta de ente electoral

3 minutos

Tegucigalpa, 20 dic (EFE).- La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, dijo este sábado que los comicios generales del pasado 30 de noviembre son los que han tenido más dificultades, internas y externas, en la historia del país.

«Como CNE, hemos construido el proceso electoral con mayores dificultades (internas y externas) que se hayan vivido hasta el momento en nuestra historia», subrayó Hall.

Hall y la también consejera del CNE, Cossette López, han denunciado amenazas de todo tipo hacia ellas y sus familias, además hostigamiento y acusaciones por parte de sectores políticos, principalmente del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).

«Es justo reconocer públicamente la labor del equipo del CNE en el CLE (Centro Logístico Electoral): Mujeres y hombres que con actitud heroica y silenciosa, no dejan de trabajar a pesar de las tempestades que enfrentan, articuladas a veces por quienes deberían defenderlos», añade el mensaje de Hall en la red social X.

Señaló que ya se han procesado más de 900 de las 2.792 actas electorales del nivel electivo presidencial con inconsistencias sujetas a un escrutinio especial que se inició el pasado jueves ante la presencia de observadores nacionales e internacionales.

Este proceso es desarrollado por casi 100 juntas especiales que cuenta con el acompañamiento de auditoría externa y es transmitido en directo.

«Tengan la seguridad de que me mantengo firme y con la fortaleza y valentía necesaria para finalizar el proceso electoral con la declaratoria. Me mantendré del lado correcto que es el de la Constitución y la Ley, pero sobre todo: del lado de la mayoría del pueblo que con esperanza acudió a votar el 30 de noviembre. ¡Sepan que no voy a fallarle a Honduras!», expresó Hall es un mensaje a sus compatriotas.

Horas antes, la consejera Cossette López indicó en X que era «curioso que alguien que me ha hecho la vida imposible durante el tiempo que tengo de conocerlo, ataca mi honor, a mi hija y mi familia, me fabrica pruebas, me levanta denuncias falsas, me recusa, sus empleados me insultan y suben a redes que administran un codirector electoral y él mismo, ahora actúe ‘preocupado’ por mi. Actuación literal, casi de Hollywood? pero no».

Esto en alusión tácita al tercer consejero del CNE, Marlon Ochoa, representante del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), que afirmó el viernes que López y Hall estarían «secuestradas por una embajada extranjera», que no identificó, lo que la primera ha negado.

Hall es representante en el CNE por el Partido Liberal, mientras que López lo hace por el Partido Nacional, ambos conservadores.

A tres semanas de las elecciones generales los hondureños aún no conocen por quiénes votaron el 30 de noviembre para presidente, lo mismo que para autoridades municipales y legislativas.

El candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, quien es apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aventaja con el 40,28 % a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que suma el 39,58 %, cuando se han escrutado el 99,86 % de las actas. La candidata de Libre, Rixi Moncada, sigue relegada en el tercer lugar con el 19,14 %. EFE

gr/gf/sbb

(foto)