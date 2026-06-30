Comienza a construirse la torre de control de nuevo aeropuerto de Cusco, en el sur de Perú

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Lima, 30 jun (EFE).- La construcción de la torre de control del nuevo aeropuerto de Cusco, llamado a ser la principal puerta de entrada para miles de turistas que quieren conocer Machu Picchu, comenzó este martes con los primeros trabajos preliminares de la obra, que está a cargo de la empresa española Acciona.

La torre de control del aeropuerto de Chinchero, situado a unos quince kilómetros de la ciudad de Cusco, en el sur de los Andes peruanos, tiene un presupuesto de 47,9 millones de dólares (41,94 millones de euros), según precisó -en un comunicado- el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú.

La estructura tendrá siete niveles con una altura aproximada de 36,77 metros, desarrollada en un área de 4.110 metros cuadrados y acompañada de un edificio anexo de dos niveles destinado al centro de control. Se espera que su construcción culmine a finales de 2027.

Este complejo albergará áreas de navegación aérea, salas técnicas y de apoyo, espacios administrativos y servicios complementarios.

De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, su diseño incorpora alta resistencia sísmica y sistemas de respaldo energético que asegurarán operaciones ininterrumpidas las veinticuatro horas del día.

Así mismo, la torre permitirá gestionar vuelos en condiciones de «aire ralo», es decir, de baja densidad, con un sistema de alta precisión para controlar aeronaves en un radio de cuatro kilómetros.

El aeropuerto de Chinchero, cuya construcción se inició en 2021, será uno de los de mayor altitud de América, al ubicarse a 3.700 metros sobre el nivel del mar, con la misión de reemplazar al aeropuerto Velasco Astete, ubicado dentro de la ciudad, y duplicar los más de tres millones de pasajeros anuales que transitan por esta terminal. EFE

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