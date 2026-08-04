Comienza a remitir el gran incendio al oeste de Atenas, aunque se mantiene la alerta

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(Actualiza con nuevo calculo de extensión quemada y otros detalles)

Atenas, 4 ago (EFE).- El incendio que ha quemado al menos 13.000 hectáreas en Grecia en los últimos seis días sigue este martes fuera de control, aunque la situación ha mejorado considerablemente y ya no existe un frente activo, sino dispersos focos de fuego en una pequeña zona situada a unos 35 kilómetros al oeste de Atenas.

«Actualmente se está trabajando para extinguir puntos generadores de humo en toda la zona afectada, si bien existen focos activos dispersos cerca del asentamiento de Liakoto», informó un portavoz del Cuerpo de Bomberos en un vídeo enviado a la prensa.

Más de 520 bomberos con unos 130 camiones y una veintena de aviones y helicópteros cisterna «siguen luchando día y noche para combatir por completo el fuego», añadió.

A la lucha contra el incendio que desde el pasado jueves ha obligado a evacuar a miles de personas de decenas de localidades se han sumado guardabosques, miembros del Ejército y vehículos cisterna de las autoridades municipales y regionales.

La reducción de los vientos este martes ha facilitado las tareas de extinción, de forma que a lo largo del día se pudieron apagar varios focos dispersos en el pueblo costero de Psatha, a unos 60 kilómetros al oeste de Atenas, donde el domingo murieron dos pilotos en el choque de dos helicópteros antiincendios.

El incendio se declaró el pasado jueves en la región de Beocia y, atizado por fuertes vientos que el domingo alcanzaron los 130 kilómetros por hora, se propagó en tan solo 3 días unos 40 kilómetros hacia el este, hasta amenazar el lunes el pueblo costero de Megara, de unos 25.000 habitantes, situado tan solo unos 30 kilómetros al oeste del centro de Atenas.

Las llamas calcinaron cerca de esa localidad una gran explotación ganadera, causando la muerte de unos mil animales.

«La catástrofe es total», dijo este martes a Skai Dimitris Vordos, teniente de alcalde de Megara, que precisó que el fuego ha quemado el monte a lo largo de 40 kilómetros alrededor de la ciudad.

El pasado sábado ya hubo que evacuar a los 300 habitantes del pueblo costero de Porto Germeno, a unos 13 kilómetros de Psatha, que fue literalmente atravesado por las llamas, que calcinaron al menos cien casas.

Dos personas han sido detenidas por su vinculación con una red privada de transmisión de electricidad que generó chispas que presuntamente provocaron el incendio.

Uno de estos dos detenidos es Ioannis Apostolou, alcalde de la ciudad costera de Stilida, en Grecia central, cuya empresa había tendido los cables que fallaron, informó el portal de noticias Proto Thema.

En las últimas 24 horas se declararon 28 nuevos incendios forestales en todo el país, 26 de los cuales pudieron ser sofocados antes de que se expandieran, según los bomberos.

Las autoridades han detenido en total a 33 personas acusadas de haber provocado fuegos, treinta de ellas por negligencia e imprudencia, mientras que tres están acusadas de haberlo hecho de forma intencionada.

Desde 2018, seis megaincendios en Ática han calcinado más de 48.000 hectáreas, aproximadamente el 40 % del territorio forestal que rodea Atenas, de acuerdo con el programa Copernicus de la Unión Europea.

El pasado miércoles, tres bomberos murieron durante las tareas de extinción de dos incendios en la isla de Creta y en el sur del Peloponeso, que entretanto están bajo control. EFE

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(foto)(vídeo)