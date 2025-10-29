Comienza audiencia contra salvadoreños acusados de desórdenes tras asistir a concentración

2 minutos

San Salvador, 29 oct (EFE).- Un tribunal de El Salvador instaló este miércoles una audiencia especial de revisión de medidas cautelares en el proceso penal contra el joven activista Alejandro Henríquez y el líder comunitario José Ángel Pérez, detenidos en mayo pasado luego de participar en una concentración pacífica y acusados de desórdenes públicos y resistencia.

Una portavoz del Centro Judicial de la localidad de Santa Tecla, ciudad cercana a la capital salvadoreña, confirmó a periodistas que la audiencia comenzó.

«Sin duda es un caso que está politizado. En sí no hay delito, lo que hemos hecho es solamente defender la tierra, defender la vida y a la gente de este país», dijo Henríquez a los medios de comunicación, que tuvieron acceso a la sala de audiencia, antes de que esta empezara.

En la entrada del Centro Judicial un grupo de personas se concentró para brindar apoyo al joven abogado y al pastor y líder comunitario. Exigieron libertad y justicia para «sus compañeros» y señalaron que «es un caso injusto, que no tiene fundamentos».

«¡Libertad para los compañeros, para nuestros hermanos!», gritaron a una sola voz los asistentes.

En el contexto de la audiencia especial de revisión de medidas, la organización Amnistía Internacional (AI) exigió el martes a las autoridades de El Salvador «garantizar de forma inmediata e incondicional la libertad» de Henríquez y Pérez, y señaló que «su detención es arbitraria y profundamente injusta».

Entre tanto, la relatora especial de Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Mary Lawlor, pidió que se retiren los cargos contra los salvadoreños.

El pasado 30 de mayo, el joven abogado y el líder comunitario enfrentaron la audiencia inicial del proceso penal en su contra y el juzgado a cargo rechazó la petición de la defensa de decretarles libertad condicional, ordenó detención provisional y un período de seis meses para la etapa de instrucción.

Henríquez y Pérez fueron detenidos el 13 de mayo, según denunciaron diversas organizaciones, tras participar en una concentración pacífica en la que pedían al presidente Nayib Bukele apoyo para parar el desalojo de cientos de campesinos de una zona rural del país.

Este caso ha sido rechazado por organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras, ya que se da en un contexto de «criminalización» y «detenciones» contra activistas y críticos del Gobierno del presidente Bukele, según han denunciado las ONG. EFE

