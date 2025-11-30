Comienza comicios en Honduras que definirán si continúa la izquierda o regresa la derecha

1 minuto

Tegucigalpa, 30 nov (EFE).- Las elecciones generales en Honduras, que definirán si el partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) se mantiene en el poder o si retorna el bipartidismo tradicional de los Partido Nacional y Liberal, se iniciaron este domingo a las 07:00 hora local (13:00 GMT).

Los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Marlon Ochoa, declararon abiertas las votaciones a las 07:00 horas locales (13:00 GMT) en las instalaciones del Instituto Central Vicente Cáceres, en Tegucigalpa. EFE

ac/gr/lab

(foto)(vídeo)