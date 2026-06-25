Comienza construcción de embarcadero en puerto georgiano de Poti con inversiones de EEUU

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Tiflis, 25 jun (EFE).- El puerto georgiano de Poti, a orillas del mar Negro, acogió hoy, con la participación de altos funcionarios de Georgia y diplomáticos de Estados Unidos, la ceremonia del comienzo de la construcción de un nuevo embarcadero que contará con multimillonarias inversiones estadounidenses y tendrá como fin la carga de fertilizantes minerales destinados al mercado mundial.

«La ampliación del puerto de Poti confirma el papel logístico clave de Georgia en la región», aseveró durante la actividad el primer ministro georgiano, Irakli Kobajidze, quien aprovechó la ocasión para agradecer a EE.UU. el otorgamiento de créditos por 75 millones de dólares con este fin.

La Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (DFC) entregó a la compañía administradora del puerto PACE Group estos fondos en dos tramos, de 50 y 25 millones de dólares, de 2020 a la fecha.

Según Kobajidze, Georgia es «una de las rutas más fiables y competitivas» del Corredor Medio que une a Europa y Asia.

PACE Group, que ha invertido en la modernización y ampliación de Poti 55 millones de dólares además de los créditos estadounidenses, aseveró que gracias al nuevo embarcadero la capacidad de transporte se ampliará en un millón de toneladas de carga anuales, ascendiendo a los cinco millones.

El puerto de Poti se convertirá en la vía de suministro de fertilizantes procedentes de Georgia, Azerbaiyán, Turkmenistán, Kazajistán y Uzbekistán al mercado internacional.

Según estiman los expertos, hasta el 60 % de los fertilizantes que importa Georgia vienen de Rusia, habiendo crecido un 42 % en el primer cuatrimestre de 2026 en comparación con el año anterior.

Por ello se sospecha que las exportaciones de fertilizantes georgianos sean realmente de origen ruso.

El director ejecutivo de DFC, Kenneth Angell, aseveró por su parte que el puerto de Poti, con una profundidad de 13 metros, «es uno de los proyectos infraestructurales más ambiciosos y exitosos de Georgia».

Paralelamente, desde 2024 Georgia construye en Anaklia el puerto de mayor profundidad del mar Negro (20 metros), cuya puesta en marcha está prevista para 2029. EFE

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