Comienza el diálogo entre Paz y la Central Obrera en pos de resolver conflicto en Bolivia

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La Paz, 17 jun (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) iniciaron este miércoles un diálogo en busca de soluciones a las protestas y bloqueos de carreteras que ese y otros sectores realizan desde hace un mes y medio para exigir la renuncia del gobernante.

La reunión comenzó pasada la media tarde en el auditorio del Banco Central de Bolivia (BCB), con la presencia de Paz y ocho ministros por parte del Gobierno y el máximo líder de la COB, el minero Mario Argollo, junto a una nutrida delegación de dirigentes de los sindicatos afiliados a esa entidad.

«Hoy día es el momento donde empieza un espacio de reconciliación, un espacio de cumplir lo que manda la Constitución, el ‘vivir bien’. El ‘vivir bien’ no es con bloqueos, no es con hacernos daños entre bolivianos, sino en la búsqueda de este diálogo», sostuvo Paz.

El martes, la COB presentó un documento al Gobierno con una serie de demandas para «pacificar el país», a lo que las autoridades respondieron con una invitación a dialogar esta jornada. EFE

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