Comienza el diálogo entre Paz y la Central Obrera en pos de resolver conflicto en Bolivia

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La Paz, 17 jun (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) iniciaron este miércoles un diálogo en busca de soluciones a las protestas y bloqueos de carreteras que ese y otros sectores realizan desde hace un mes y medio para exigir la renuncia del gobernante.

La reunión comenzó pasada la media tarde en el auditorio del Banco Central de Bolivia (BCB), con la presencia de Paz y ocho ministros por parte del Gobierno y el máximo líder de la COB, el minero Mario Argollo, junto a una nutrida delegación de dirigentes de los sindicatos afiliados a esa entidad.

«Hoy día es el momento donde empieza un espacio de reconciliación, un espacio de cumplir lo que manda la Constitución, el ‘vivir bien’. El ‘vivir bien’ no es con bloqueos, no es con hacernos daños entre bolivianos, sino en la búsqueda de este diálogo», sostuvo Paz.

El martes, la COB presentó un documento al Gobierno con una serie de demandas para «pacificar el país», a lo que las autoridades respondieron con una invitación a dialogar esta jornada.

El mandatario, que lleva siete meses de Gobierno, agradeció la asistencia de los sindicalistas e indicó que están reunidos «para buscar soluciones, no problemas».

Paz afirmó que «han sido días muy duros», pero que se debe ver «hacia adelante» y «reconstruir la confianza entre los bolivianos».

Por su parte, Argollo sostuvo que su presencia en el encuentro es una «señal» de que los sindicatos quieren «pacificar el país», tras más de 40 días de movilizaciones.

«Pero tenemos que entender también por qué la gente está molesta (y es) porque no se ha llegado a identificar o estar representada por nuestras primeras autoridades del Estado», indicó el minero.

También señaló que para avanzar en el diálogo, «lo primordial» es «la liberación» de los manifestantes que fueron detenidos durante las protestas y el «respeto al fuero sindical».

Tras ambos discursos, se dispuso una pausa para conformar mesas de diálogo específicas y trasladar la negociación a la casa de Gobierno.

La COB y la Federación de Campesinos de La Paz lideran desde el 6 de mayo los bloqueos de carreteras para exigir la renuncia de Paz, sumando luego el respaldo de los sectores afines al expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019).

Los campesinos de La Paz también enviaron el martes una carta a Paz condicionando el diálogo al cumplimiento de cinco puntos, como una «amnistía presidencial y restitución de garantías» ante los procesos penales contra algunos manifestantes y la anulación o modificaciones a decretos y leyes recientemente aprobadas.

Sin embargo, la reunión con este sector todavía está pendiente de una programación.

El conflicto ha ocasionado desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y ha dejado al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, y pérdidas económicas estimadas en 2.760 millones de dólares. EFE

gb/seo

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