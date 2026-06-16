Comienza el juicio contra 17 acusados por el niño Loan, desaparecido en Argentina en 2024

Compartir

3 minutos

Buenos Aires 16 jun (EFE).- El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en Corrientes -provincia argentina fronteriza con Paraguay- comenzó este martes con 17 acusados y más de 200 testigos, mientras persiste la incógnita sobre qué ocurrió y dónde está el menor.

La audiencia, que se desarrolla en el Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional, a cargo del Tribunal Oral Federal de Corrientes, reúne dos expedientes: el principal, por sustracción y ocultamiento del niño, y otro vinculado al supuesto entorpecimiento de la investigación.

El 13 de junio de 2024, Loan, que tenía entonces 5 años, llegó junto a su padre José a la casa de su abuela Catalina Peña en la localidad correntina de 9 de Julio para participar de un almuerzo familiar. Tras la comida, acompañó a otros niños y adultos hasta un naranjal cercano para buscar frutos, y nunca regresó.

Su desaparición desencadenó una de las búsquedas más amplias que se recuerdan en Argentina y, dos años después, continúa en paradero desconocido.

La hipótesis central de la Fiscalía es que el niño no se perdió, sino que fue sustraído. “Sabemos quiénes se lo llevaron pero no sabemos el por qué”, afirmó el fiscal al inicio del juicio, según aseguraron a EFE fuentes que están presentes en la audiencia.

La fiscal del caso, Tamara Pourcel, dijo a la prensa antes del comienzo del juicio: “Estamos totalmente seguros de que Loan no se fue solo, como lo hemos dicho. A Loan lo sustrajeron, a Loan se lo llevaron. Loan no desapareció solo”.

La acusación retoma el fallo de abril de 2025 de la Cámara Federal de Corrientes, que confirmó el procesamiento por el delito de sustracción del menor y considera que Loan fue apartado de la custodia de su padre durante el almuerzo familiar y trasladado hacia un naranjal cercano, sin consentimiento de su familia.

La Cámara consideró que existió “una comunidad de actuación” entre varios de los imputados y que, con el grado de probabilidad requerido para esa etapa procesal, hubo un plan previo para sustraer al menor.

En el banquillo se sientan siete acusados por sustracción y ocultamiento de Loan: Laudelina Peña (tía paterna del niño), Bernardino Antonio Benítez (tío político de Loan), Daniel Oscar Ramírez y su esposa, Mónica del Carmen Millapi (vecinos de la localidad), María Victoria Caillava (exfuncionaria municipal) Carlos Guido Pérez (excapitán de navío)y Walter Adrián Maciel (policía).

Otras diez personas están acusadas de entorpecimiento de la investigación, manipulación de testigos y maniobras posteriores al suceso.

Todos pertenecen a la Fundación Lucio Dupuy -una ONG argentina creada a fines de 2021 por la familia de Lucio Dupuy, un niño de 5 años asesinado en La Pampa-. Se trata de Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo. EFE

lgu/erm/ajs