Comienza el juicio contra acusada de ataque con cuchillo en estación de tren de Hamburgo

Berlín, 18 nov (EFE).- La mujer acusada del apuñalamiento múltiple en mayo pasado en la estación central de trenes de Hamburgo, en el norte de Alemania, se enfrenta desde hoy a un proceso judicial en el Tribunal Provincial de la ciudad germana por intento de homicidio.

La Fiscalía acusa a la mujer de 39 años de intento de homicidio en 21 casos. 15 personas sufrieron lesiones corporales graves por cortes o puñaladas cuando la acusada, actuando sola, atacó a varias personas en la estación, que se encontraba muy concurrida porque empezaban los desplazamientos de las vacaciones escolares de Pentecostés.

Seis personas pudieron esquivar el cuchillo, que la mujer había robado minutos antes en una tienda de artículos de droguería de la estación, informó este martes la radiotelevisión del norte de Alemania, la ‘NDR’.

La acusada, de nacionalidad alemana, reconoció los hechos tras ser detenida en la misma estación.

El suceso no tuvo motivación política, y la investigación atribuyó el apuñalamiento múltiple al inestable estado psicológico de la mujer.

«La Fiscalía parte de la base de que todos los actos fueron cometidos en un estado de inimputabilidad», dijo una portavoz, según recoge ‘NDR’.

«Hay indicios concretos de que la acusada padece una enfermedad mental y sufre de esquizofrenia paranoide», añadió.

Desde el ataque en mayo, la mujer se encuentra en psiquiatría. En el proceso judicial se decidirá sobre su internamiento permanente.

Para protegerla, el juicio se lleva a cabo sin público. Aunque está desde mayo en psiquiatría, sigue en mal estado, explicó de antemano la juez que preside el proceso.

La abogada de la mujer dijo que el hecho de que se hayan producido estos actos es expresión de un fallo del sistema.

La mujer llevaba ya mucho tiempo gravemente enferma y había estado repetidamente en psiquiatría, pero todos los intentos de su familia por ingresarla de nuevo para que pudiera recibir ayuda habían fracasado, argumentó.

Tras un ingreso en una clínica psiquiátrica, supuestamente atacó a otra paciente. Después de su alta, en mayo volvió a ser ingresada durante tres semanas.

El día antes del ataque con cuchillo en la estación central de Hamburgo, la mujer fue dada de alta de psiquiatría. Según la clínica, en ese momento no había ningún diagnóstico médico que justificara una internamiento más prolongado.

La sentencia podría dictarse el 27 de enero, según ‘NDR’. EFE

