Comienza el juicio contra el expresidente de Ecuador Lenín Moreno por presuntos sobornos

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Quito, 11 may (EFE).- La Corte Nacional de Justicia de Ecuador inició este lunes el juicio del caso Sinohydro, donde el expresidente Lenín Moreno (2017-2021) figura como acusado por cohecho, al haber recibido supuestamente sobornos de la empresa estatal china por la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país, cuando ejercía como vicepresidente de Rafael Correa.

El exmandatario, que ejerce en Paraguay como comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para asuntos de discapacidad, está acusado de haber recibido presuntamente más de un millón de dólares de un total de 76 millones de dólares en sobornos que la compañía china Sinohydro pagó supuestamente por la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

En total son 21 acusados en este juicio, donde además de Moreno también figuran su esposa Rocío Gonzáles, su hija Irina Moreno, sus hermanos y su cuñada, así como otros dos exfuncionarios del sector eléctrico durante el correísmo y el exembajador de China Cai Runguo, quien no asistió a la audiencia. EFE

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