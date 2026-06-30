Comienza el juicio contra el líder del partido reformista de Tailandia por lesa majestad

Compartir

2 minutos

Bangkok, 30 jun (EFE).- El Tribunal Supremo de Tailandia comenzó este martes el proceso judicial contra el líder del reformista Partido del Pueblo (PP), Natthaphong Ruangpanyawut, y otros 43 miembros de la formación por supuestamente haber violado la ley de lesa majestad, que castiga actos contra la monarquía, según informaron fuentes oficiales.

La corte, que en abril aceptó la demanda presentada por la conservadora Comisión Anticorrupción, determinará si los 44 acusados incurrieron en «conducta inapropiada» o si vulneraron «normas éticas» al proponer una reforma del Código Penal, donde está establecido el artículo 112, conocido como ley de lesa majestad.

De ser declarados culpables, los acusados -que militan en la formación que quedó en segundo lugar en las elecciones generales de febrero pasado- se enfrentan a una pena de tres hasta 15 años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer un cargo político.

Sin embargo, el Supremo explicó en abril que aceptaba el caso pero los 10 diputados señalados dentro del grupo denunciado, incluido Nattahaphong, podían continuar con sus funciones en el Parlamento siempre que no repitan «los actos alegados» o expresen opiniones relacionadas con las acusaciones.

El caso, que apenas comienza y tiene una duración estimada de un año, contempla dos sesiones de revisión de pruebas en la corte entre el 25 de julio y el 4 de agosto, mientras se espera que el 25 de agosto comiencen las declaraciones de unos 17 testigos.

En abril pasado, en un comunicado, el PP reiteró que el apoyo expresado en 2021 a una eventual reforma del artículo 112 «no se realizó con intenciones maliciosas hacia el sistema democrático con el Rey como Jefe de Estado».

El intento de reforma de 2021 fue precedido por unas históricas manifestaciones lideradas por jóvenes universitarios que reclamaban cambios democráticos profundos, incluso en la reverenciada monarquía tailandesa. Cientos de estos manifestantes acabaron en prisión tras ser hallados culpables de delitos de lesa majestad.

En febrero de 2024, el Tribunal Constitucional consideró ilegal la propuesta de Avanzar -antecesor del PP- para modificar la controvertida ley y dictaminó que dichos intentos tenían el objetivo de derrocar el sistema de monarquía constitucional.

Esta resolución abrió la puerta a la ilegalización -también dictada por el Constitucional- en agosto del mismo año de Avanzar, y a la inhabilitación por 10 años de su entonces líder, Pita Limjaroenrat. EFE

pkk-hp/fpa

(foto)(vídeo)