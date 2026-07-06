Comienza el juicio contra tres exdirectivos de una antigua cárnica alemana por 11 muertes

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Berlín, 6 jul (EFE).- Tres exdirectivos de la quebrada empresa cárnica alemana Wilke comparecen desde este lunes ante la Audiencia Provincial de Kassel, en el oeste de Alemania, por la muerte de 11 personas por listeriosis tras consumir embutidos contaminados de la firma, un escándalo destapado en 2019, confirmó a EFE el portavoz del tribunal.

Los tres hombres, el entonces director general de la empresa, de 57 años; su adjunta, de 55, y el jefe de producción, de 58, están acusados de homicidio por negligencia en 11 casos de homicidio entre 2017 y 2019, lesiones por negligencia en siete, por fraude en 17 y por infracción del Código de Alimentos y Piensos en 18.

El exdirector y la entonces directora adjunta están acusados, además, de cuatro delitos de tentativa de lesiones graves por omisión.

Todos ellos están acusados de permitir, bajo su responsabilidad y conocimiento, la comercialización entre 2015 y 2019 de embutidos contaminados con listeria que provocaron que 11 consumidores de entre 47 y 86 desarrollaran listeriosis, factor que habría influido en la causa de su muerte, agrega el comunicado del tribunal.

Además, otras siete personas desarrollaron una infección grave.

Debido a un aumento de casos de listeriosis, el Instituto Robert Koch (RKI) de virología identificó en 2018, en el marco de una secuenciación genómica en pacientes afectados, un grupo específico de listerias al que se le asignó la denominación ‘Sigma1’ y que se pudo detectar finalmente en un total de 37 enfermos.

Un número notablemente elevado de pacientes había permanecido ingresado en un centro sanitario antes de enfermar, por lo que se recopiló información sobre los alimentos y se rastrearon las cadenas de suministro, lo que permitió determinar que, en el momento de la infección, todos los centros afectados habían adquirido embutidos de la empresa en cuestión, situada en el estado federado de Hesse.

Un análisis de muestras de productos de esta empresa reveló finalmente una coincidencia con las cepas de listeria ‘Sigma1’ aisladas de los pacientes infectados.

Las investigaciones revelaron, además, que en la empresa reinaban malas condiciones higiénicas, lo que supuestamente propició la proliferación y propagación de listerias.

Además, se sospecha de que la empresa generaba regularmente un exceso de producción, lo que provocaba que la carne y los embutidos se almacenaran durante demasiado tiempo y se echaran a perder, aunque, en algunos casos, supuestamente se modificó la fecha de consumo preferente de productos caducados para comercializarlos.

Hasta la lectura de la sentencia, que se espera a mediados de agosto, hay previstas otras 13 vistas judiciales. EFE

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