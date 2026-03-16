Comienza el juicio en apelación contra Sarkozy en Francia por la presunta financiación libia

afp_tickers

2 minutos

El expresidente francés Nicolas Sarkozy regresó este lunes a los tribunales para un nuevo juicio por beneficiarse presuntamente de financiación libia en su campaña electoral de 2007, un caso por el que cumplió 20 días de prisión el año pasado.

Un tribunal de primera instancia lo condenó en septiembre a cinco años de prisión por permitir que allegados suyos se acercaran a la Libia de Muamar Gadafi, fallecido en 2011, para obtener fondos para financiar ilegalmente su victoriosa campaña de 2007.

Aunque el proceso no permitió demostrar que el dinero se utilizó en «última instancia», el tribunal subrayó que sí salió de Libia, por lo que lo condenó y pidió su ingreso en prisión por la «excepcional gravedad de los hechos», pese a que podía recurrir la sentencia.

Sarkozy se convirtió el 21 de octubre en el primer jefe de Estado francés en acabar tras los barrotes desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y el primero de un país ya dentro de la Unión Europea. Salió 20 días después de la prisión parisina de la Santé en libertad condicional.

El político conservador de 71 años, que gobernó Francia entre 2007 y 2012, comparece ahora libre en el juicio que se abrió este lunes ante el tribunal de apelación de París, adonde llegó estrechando la mano de policías y abogados antes de sentarse en el banquillo.

El esposo de la cantante Carla Bruni defiende de nuevo su inocencia en el nuevo juicio, que debe prolongarse hasta el 3 de junio.

Sarkozy se ha enfrentado a una serie de problemas judiciales desde que dejó el cargo y ya ha recibido dos condenas firmes en otros casos.

En uno de ellos, llevó una tobillera electrónica durante varios meses en 2025, tras ser condenado por intentar obtener favores de un juez. Y en el otro, tendrá que volver a ponérselo por la financiación ilegal de su fallida campaña de reelección de 2012.

burs-ekf/tjc/an