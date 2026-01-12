Comienza el juicio por el caso Odebrecht en Panamá, la mayor trama de corrupción del país

Ciudad de Panamá, 12 ene (EFE).- El juicio por el caso Odebrecht en Panamá, la mayor trama de corrupción en la historia del país, comenzó este lunes con más de una veintena de imputados, entre ellos el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado en Colombia.

Los acusados afrontan la posibilidad de ser condenados hasta a doce años de prisión, en un juicio que comienza más de una década después de. inicio de la investigación.

Martinelli, conectado vía internet, se identificó ante la jueza -Baloísa Marquínez, al igual que hicieron los fiscales del Ministerio Público, querellantes y los abogados defensores.

El defensor del expresidente, Carlos Carrillo, afirmó a la prensa antes de entrar a la sala del tribunal que Martinelli «no guarda relación con los hechos de esta investigación».

El exgobernante está asilado en Colombia desde mayo pasado, tras permanecer más de un año en la embajada nicaragüense en Panamá, en la que se refugió para evitar ir a prisión tras ser condenado a más de 10 años de cárcel por blanqueo de capitales por el caso ‘New Business’, sobre la compra de un conglomerado de medios con dinero público.

Dos hijos del expresidente, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, ya cumplieron cárcel en EE.UU. por el caso Odebrecht, tras confesar en un tribunal federal que participaron «en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección» de la constructora brasileña por un total de 28 millones de dólares, lo que hicieron «por órdenes del padre», como alegó su defensa.

Los hermanos Martinelli enfrentarán el caso Odebrecht en Panamá ante la Corte Suprema de Justicia, al igual que el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), debido a que son miembros del Parlamento Centroamericano (Parlacen), lo que les otorga un fuero especial.

La Fiscalía detalló hoy que la audiencia se «inicia contra 23 personas por sus vinculaciones al delito de blanqueo de capitales», y que su equipo, liderado por la fiscal Ruth Morcillo, «se encuentra preparado» para lograr condenas por este caso.

La investigación por el caso Odebrecht en Panamá se abrió en 2015, fue archivada, reabierta en 2017 – luego que la empresa brasileña confesó en EE.UU. que había pagado 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países – y culminó en octubre de 2018.

Odebrecht pagó más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares en Panamá, según las confesiones de André Rabello, quien dirigió por varios años las operaciones de la constructora brasileña en el país centroamericano. EFE

gf/mt/rcf

(Foto) (Vídeo)