Comienza el recuento de votos en Barbados con Mottley en busca de la reelección

2 minutos

Bridgetown, 11 feb (EFE).- El recuento de votos comenzó este miércoles en Barbados tras el cierre de los colegios electorales, en una cita electoral marcada por algunas irregularidades y en la que la primera ministra Mia Mottley busca su tercera victoria consecutiva.

Las urnas empezaron a llegar a los distintos lugares asignados para llevar a cabo el recuento, como el Auditorio Donald Henry en la capital Bridgetown.

Las autoridades no han anunciado cuándo se darán a conocer los resultados de las elecciones.

Los comicios transcurrieron con tranquilidad pero con algunas irregularidades. Hubo electores que no pudieron ejercer su derecho al voto al figurar en centros de votación distintos al previsto, como fue el caso del líder opositor Ralph Thorne.

El presidente del Partido Laborista Democrático (DLP, en inglés) denunció al medio The Nation que es residente de Christ Church East, donde votó su esposa, pero él figuraba en un colegio electoral de Christ Church South, donde hace años que no viven.

Thorne, quien decidió no acudir al colegio asignado, criticó que la Comisión Electoral no estaba preparada para las elecciones anticipadas, convocadas por Mottley un año antes de la fecha límite constitucional.

«Considero que me han negado el derecho al voto, lo que es muy frustrante, y es uno de los muchos errores cometidos hoy, a mucha gente le han negado el derecho al voto», aseguró.

Más de 270.000 barbadenses estaban convocados a las urnas para elegir entre 96 candidatos que se disputan los 30 escaños del Parlamento.

El gobernante Partido Laborista de Barbados (BLP, en inglés) de Mottley se hizo con los 30 escaños en las pasados dos elecciones generales, aunque los analistas dudan de que se vuelva a repetir esta hazaña.

No obstante, se da como ganadora a Mottley, quien es la primera mujer en ser jefa de Gobierno en Barbados.

Las elecciones fueron supervisadas por primera vez en la historia política de Barbados por grupos de observadores internacionales de la Comunidad del Caribe (Caricom) y la Commonwealth.

Colonia británica hasta su independencia en 1966, Barbados se convirtió en una república parlamentaria el 30 de noviembre de 2021, gracias al impulso de entre otros Mottley. EFE

