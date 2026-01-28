Comienza el voto anticipado para elecciones en Japón con retrasos en el envío de papeletas

Tokio, 28 ene (EFE).- El voto anticipado para las elecciones generales de Japón del próximo 8 de febrero comenzó este miércoles marcado por los retrasos en el envío de papeletas por correo en algunas zonas, según la cadena de televisión japonesa NHK, como consecuencia de la brevísima campaña electoral.

«Nos disculpamos por el retraso en el reparto», dijo el secretario general de la Comisión Electoral del distrito capitalino de Suginami, Yukio Ishida, a la cadena de televisión pública, aunque recordó que los votantes todavía pueden votar en los centros por adelantado simplemente verificando su identidad.

El caso de Suginami se repite en otros municipios que según NHK no recibirán las papeletas hasta la semana próxima, apenas días antes de que se celebren los comicios anticipados.

La razón es que entre la disolución de la Cámara Baja del Parlamento del pasado viernes y la fecha de la votación hay apenas 16 días, el periodo electoral más corto en Japón tras la Segunda Guerra Mundial.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, anunció el lunes de la semana pasada el adelanto electoral, con el que busca un mandato popular para su coalición con el Partido de la Innovación de Japón (Ishin) tras su llegada al poder en octubre del año pasado, poco después de hacerse con las riendas del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) en unas primarias.

La conservadora aspira a expandir su mayoría en la Cámara Baja, la más importante de las dos que conforman el Parlamento japonés, donde hasta la disolución contaba con una estrecha ventaja de un escaño gracias a su acuerdo de coalición con Ishin.

La propia Takaichi ya ha avanzado que dimitirá si no logra la mayoría en los comicios, que ha presentado como un plebiscito a su figura para tratar de aprovechar los altos índices de popularidad de los que disfruta su Administración. EFE

