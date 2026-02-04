Comienza en Abu Dabi la segunda ronda de contactos trilaterales Ucrania-Rusia-EE.UU.

1 minuto

Kiev, 4 feb (EFE).- La segunda ronda de contactos trilaterales entre negociadores de Ucrania, Rusia y EE.UU. para poner fin a la guerra entre Moscú y Kiev ha comenzado este miércoles en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, según informó en su cuenta de Telegram el integrante de la delegación ucraniana Rustem Umérov.

«El proceso negociador ha comenzado en un formato a tres bandas: Ucrania, EE.UU. y Rusia. En adelante se trabajará en grupos separados por temas, después hay planeada una (reunión de) sincronización conjunta de seguimiento», escribió Umérov, que es jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania. EFE

