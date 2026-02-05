Comienza en Abu Dabi otra jornada de contactos trilaterales entre Ucrania, Rusia y EE.UU.

Kiev, 5 feb (EFE).- Los negociadores de Ucrania, Rusia y EE.UU. han comenzado este jueves por la mañana en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi, otra jornada de reuniones trilaterales para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra ruso-ucraniana, según informó en sus redes sociales el emisario de Kiev en el proceso Rustem Umérov.

«Ha empezado el segundo día de negociaciones en Abu Dabi», escribió en Telegram Umérov, que forma parte de la delegación ucraniana junto con otros dirigentes de Kiev como el jefe de la oficina presidencial, Kirilo Budánov; el líder del grupo parlamentario mayoritario en Ucrania, David Arajamia, o el jefe del Estado Mayor, Andrí Gnátov.

La delegación rusa está integrada exclusivamente por militares. Su líder es el jefe de la inteligencia militar, el almirante Ígor Kostiukov.

La mediación corre a cargo de los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner y del secretario del Ejército de EE.UU., Dan Driscoll, entre otros representantes de Washington.

La primera ronda de contactos trilaterales en Abu Dabi tuvo lugar el 23 y el 24 de enero.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo anoche desde Kiev tras la conclusión de las reuniones del miércoles en la capital emiratí que espera que los contactos sirvan al menos para que se produzca muy pronto un nuevo intercambio de prisioneros de guerra entre los dos bandos. EFE

