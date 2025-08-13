The Swiss voice in the world since 1935

Comienza en Berlín la reunión virtual de líderes europeos con Zelenski

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Berlín, 13 ago (EFE).- La primera de las reuniones virtuales entre líderes europeos con el presidente Ucrania, Volodímir Zelenski, comenzó este martes, convocada por el canciller alemán, Friedrich Merz, y antes de que estos representantes se citen a distancia con el presidente estadounidense, Donald Trump.

En esta primera reunión virtual, además de Merz y Zelenski, participan desde las 12.00 GMT los líderes de Finlandia, Francia, Italia, Reino Unido y Polonia, además de presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark RUtte.

Está previsto, tras este primer encuentro en que los europeos coordinarán su posición sobre la guerra ruso-ucraniana, que Merz y Zelenski tengan otra cita virtual con Trump, antes de que el jefe del Gobierno germano y el líder del Ejecutivo ucraniano vuelvan a reunirse con los representantes europeos.

La Cancillería Federal ha anunciado que Merz y Zelenski ofrecerán unas declaraciones a la prensa sobre las 14.00 GMT al término de las reuniones, en las que los europeos buscan hacer valer sus posiciones ante Trump, que el viernes se reunirá en Alaska (EE.UU) con el presidente ruso, Vladímir Putin. EFE

