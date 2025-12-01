Comienza en Bruselas nueva ronda de encuentros entre parlamentarios de UE y América Latina

3 minutos

Bruselas, 1 dic (EFE).- La Asamblea parlamentaria Eurolatinoamericana (Eurolat) dio este lunes el pistoletazo de salida a una ronda de encuentros de las comisiones permanentes de esta asociación entre ambas regiones, que debatirán sobre cuestiones como el acuerdo del Mercosur, la lucha contra el cambio climático y la cooperación ante la creciente inestabilidad global.

La sede del Parlamento Europeo en Bruselas acoge esta semana los encuentros de las comisiones permanentes de Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos; Asuntos Económicos, Financieros y Comerciales; Desarrollo Sostenible y Asuntos Sociales, Jóvenes y Niños, Intercambios Humanos, Educación y Cultura, así como un Foro Eurolatinoamericano de la Mujer y una reunión del grupo de trabajo sobre seguridad y delincuencia organizada.

En la sesión inaugural de este lunes, la secretaria general del Servicio Europeo de Acción Exterior, Belén Martínez Carbonell, aseguró que Eurolat «refleja la profundidad, la madurez y la ambición» de la asociación entre ambas regiones en un momento en el que la UE «mira al mundo adaptándose al momento actual, que no es fácil ni evidente».

«En este momento tan importante, nuestra asociación es más importante que nunca. En un mundo en el que la incertidumbre es la nueva norma, intentamos encontrar socios estables, predecibles y sólidos para defender las normas, la democracia y la dignidad humana», señaló la alta funcionaria europea.

Martínez hizo una breve mención al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que enfrenta ahora una ratificación compleja en el bloque comunitario, y aseguró que su conclusión «establecerá un mensaje geopolítico importante, con un espacio abierto de relaciones beneficiosas para ambos».

«Es hora de poder de una vez por todas firmar este acuerdo biregional», pidió por su parte el copresidente de Eurolat por Latinoamérica, el senador uruguayo Daniel Caggiani, que defendió que el pacto incluye una «arquitectura de gobernanza compartida basada en valores democráticos en cooperación política y desarrollo sostenible».

El acuerdo, defendió el uruguayo, abarca un mercado de más de 780 millones de personas y un PIB conjunto de más de 25 % del total mundial, así como compromisos en materia de derechos humanos, democracia, medio ambiente, desarrollo sostenible y mecanismos de protección y revisión «que garantizan la flexibilidad y la equidad de su implementación».

La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) reúne a 150 miembros, la mitad eurodiputados y la otra mitad de los parlamentos regionales latinoamericanos, y celebró su último pleno en Lima en junio de este año. EFE

lzu/mb/psh