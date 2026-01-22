Comienza en Davos la ceremonia de constitución de la Junta de Paz promovida por Trump

1 minuto

Davos (Suiza), 22 ene (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, preside este jueves en el auditorio principal del Foro de Davos (Suiza) la ceremonia de constitución de la Junta de Paz que ha promovido, inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales.

Entre los asistentes al acto se encuentran algunos de los integrantes de la Junta, como el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente, Donald Trump.

Además, participan en la ceremonia los presidentes de Argentina, Javier Milei, y Paraguay, Santiago Peña, así como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el mandatario de Azerbaiyán Ilham Aliyev, países todos ellos que apoyan la iniciativa.

El escenario se llenó de asientos que fueron ocupados por los distintos integrantes de la Junta. EFE

ep-is/rml

(foto) (vídeo)