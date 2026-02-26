Comienza en Ginebra la reunión bilateral sobre economía entre Ucrania y EE.UU.

1 minuto

Ginebra/Kiev, 26 feb (EFE).- Los equipos negociadores de Kiev y Washington han comenzado su reunión de este jueves en Ginebra, que estará centrada en el acuerdo económico con el que Ucrania aspira a asegurarse inversiones estadounidenses para su reconstrucción en un escenario de posguerra.

«Hoy en Ginebra comenzamos nuestro trabajo dentro del marco del proceso de negociación. Ha comenzado una reunión bilateral con la delegación estadounidense, con Steve Witkoff y Jared Kushner», dijo en sus redes sociales el negociador ucraniano Rustem Umérov. EFE

mg/cae/lss