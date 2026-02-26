Comienza en Ginebra la reunión bilateral sobre economía entre Ucrania y EE.UU.

Ginebra/Kiev, 26 feb (EFE).- Los equipos negociadores de Kiev y Washington han comenzado su reunión de este jueves en Ginebra, que estará centrada en el acuerdo económico con el que Ucrania aspira a asegurarse inversiones estadounidenses para su reconstrucción en un escenario de posguerra.

«Hoy en Ginebra comenzamos nuestro trabajo dentro del marco del proceso de negociación. Ha comenzado una reunión bilateral con la delegación estadounidense, con Steve Witkoff y Jared Kushner», dijo en sus redes sociales el negociador ucraniano Rustem Umérov.

Se esperaba que ésta fuese una nueva reunión de negociación sobre los términos de un eventual acuerdo para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia, pero el Gobierno ruso no envió esta vez a una delegación.

La última ronda de negociaciones trilaterales tuvo lugar hace dos semanas también en Ginebra y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. había adelantado que habría un nuevo encuentro a tres bandas, lo cual finalmente no se ha producirá hoy, sino que tendría lugar a principios de marzo.

Además de Rustem Umérov, han llegado por Ucrania el líder del grupo mayoritario en el Parlamento ucraniano, David Arajamia, y el ministro de Economía, Oleksi Sobolev, acompañado este último de su ‘número dos’, Darina Marchak.

«Junto con el equipo económico, trabajaremos de forma exhaustiva sobre el ‘paquete de prosperidad’: mecanismos para apoyo económico y para la recuperación de Ucrania, instrumentos para atraer inversión y marcos para cooperación a largo plazo”, explicó Umérov en su cuenta oficial en una red social. EFE

