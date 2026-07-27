Comienza en Islandia la votación anticipada para el referéndum sobre la adhesión a la UE

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Helsinki, 27 jul (EFE).- Islandia inició este lunes la votación anticipada para el referéndum que se celebrará el próximo 29 de agosto, en el que el país nórdico decidirá si reanuda las negociaciones de adhesión a la Unión Europea (UE), suspendidas hace más de una década.

Este referéndum, impulsado por la primera ministra islandesa, Kristrún Frostadóttir, es el primer paso para el eventual ingreso de Islandia en el bloque comunitario europeo, una cuestión que divide a los cerca de 400.000 habitantes del país.

Según un sondeo publicado a finales de junio por el diario Viðstikkablaðið, el 46 % de los votantes es contrario al ingreso de su país en la UE, el 39 % está a favor y el 16 % se muestra indeciso.

No obstante, otra encuesta realizada días después por la consultora Gallup señaló que el 52 % de los islandeses que expresaron su opinión es favorable a retomar las negociaciones de adhesión a la UE, mientras que el 48 % restante se opone.

Islandia y Noruega son las dos únicas naciones nórdicas que no pertenecen a la UE, aunque ambas forman parte del Espacio Económico Europeo (EEE) y a la zona Schengen, lo que les garantiza el acceso al mercado único europeo y permite a sus ciudadanos moverse libremente por el resto de Europa.

Islandia solicitó unirse a la UE en julio de 2009 y comenzó oficialmente las negociaciones de adhesión al año siguiente, pero decidió congelar las conversaciones en 2013 y dos años después retiró formalmente su solicitud de ingreso.

Sin embargo, la actual coalición de Gobierno, encabezada por la socialdemócrata Frostadóttir, cerró un pacto para celebrar un referéndum sobre la reanudación de las negociaciones con Bruselas y puso como fecha límite el año 2027, aunque más tarde lo adelantó a agosto de este año.

En una entrevista publicada este lunes, la primera ministra islandesa afirmó que ahora es un buen momento para que Islandia se una a la UE, sobre todo debido al cambiante panorama mundial, y aseguró que la adhesión beneficiaría tanto a la UE como a su país. EFE

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