Comienza en Londres la gala de la 78ª edición de los premios BAFTA

Londres, 16 feb (EFE).- La gala de la 78ª edición de los premios de cine británico BAFTA comenzó este domingo en el Royal Festival Hall de Londres.

Por segundo año consecutivo, la ceremonia corre a cargo del actor británico David Tennant (‘Doctor Who’) y contará con actuaciones de la banda Take That, que interpretará su éxito ‘Greatest Day’ (que aparece en el filme ‘Anora’), así como del actor de ‘Wicked’ Jeff Goldblum, que actuará al piano durante el In Memoriam.

El drama papal ‘Cónclave’, del director alemán Edward Berger y protagonizada por el actor inglés Ralph Fiennes, parte como la favorita de la gran noche del cine británico, tras acumular un total de 12 nominaciones.

Le sigue de cerca ‘Emilia Pérez’, con 11, y el filme ‘The Brutalist’, que opta a alzarse con 9 máscaras doradas. Con menos opciones, figuran ‘Anora’, ‘Dune: Parte 2’ y ‘Wicked’, empatadas a 7; y la irlandesa ‘Kneecap’ y el biopic de Bob Dylan ‘A Complete Unknown’ (‘Un completo desconocido’), con 6.

Será una gala marcada por las ausencias, en especial la de la actriz española Karla Sofía Gascón, que hizo historia en los BAFTA al ser la primera mujer transgénero en optar a la máscara dorada, en concreto en la categoría de Mejor Actriz Protagonista, pero que ha limitado sus apariciones públicas tras protagonizar una polémica por unas antiguas publicaciones racistas en redes sociales.

Tampoco acudirá ningún miembro de la familia real británica, ni siquiera el príncipe Guillermo en calidad de presidente de BAFTA -en 2024 fue en solitario-, aunque sí se espera que aparezca en algún momento de la velada a través de un vídeo pregrabado. EFE

