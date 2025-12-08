Comienza en Nueva Delhi la reunión del Comité de Patrimonio Cultural Inmaterial de Unesco



Nueva Delhi, 8 dic (EFE).- La 20 reunión ordinaria del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) se inició este lunes en Nueva Delhi, preparada para el examen de 67 candidatas a sus listas.

«(Durante esta sesión), se tratará de reafirmar el mandato técnico de la Unesco. Se examinarán 67 expedientes de candidatura, todos ellos muy ricos y de gran calidad, lo que demuestra el impacto de las reformas que han reforzado el diálogo entre los expertos y elevado el nivel de exigencia aplicado a la preparación de los expedientes», dijo en su discurso de apertura el director general de la organización, Khaled El-Enany.

El-Enany destacó la diversidad regional de las candidatas a formar parte de las listas de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco en esta sesión en la India, que finalizará el próximo 13 de diciembre.

Además de las candidaturas, el Comité examinará una nueva nota sobre la salvaguardia de patrimonio en contextos urbanos con el fin de «promover la integración del patrimonio vivo en el diseño de las ciudades, no como un vestigio del pasado, sino como un instrumento de cohesión, calidad de vida y resiliencia», según el director general.

Durante la reunión, la Unesco también tratará de reforzar su acción en entornos frágiles.

«En Ucrania, el proyecto iniciado en 2022 se prorrogará para formar a hasta cien docentes de unas sesenta escuelas, con el fin de fortalecer la resiliencia del alumnado mediante un mejor conocimiento de su patrimonio cultural», dijo el director general.

Respecto a Palestina, El-Enany informó que «se pondrá en marcha un amplio inventario participativo en once gobernaciones de Cisjordania para identificar prácticas vulnerables y reforzar las capacidades de las instituciones, las comunidades y la sociedad civil».

El Comité de Patrimonio Cultural Inmaterial iniciará este lunes, el examen de las candidaturas para la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial necesitado de salvaguardia urgente, entre las que se encuentran las técnicas arquitectónicas de la quincha y la junta de embarre panameños y el arte ñai’ũpo de Paraguay.

Posteriormente, la Unesco pasará a examinar las candidatas para la lista representativa, con candidaturas de una decena de países latinoamericanos. EFE

