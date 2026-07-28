Comienza en Pekín el juicio de apelación contra Malaysia Airlines por un vuelo desaparecido

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Familiares de pasajeros chinos del vuelo MH370, que desapareció hace 12 años en uno de los mayores misterios sin resolver de la aviación, asistieron este martes a un juicio de apelación en Pekín para exigir respuestas.

El 8 de marzo de 2014, un avión Boeing 777 de Malaysia Airlines que cubría la ruta entre Kuala Lumpur y Pekín desapareció de las pantallas de radar con 239 personas a bordo, la mayoría de ellas chinas.

Los pasajeros, los restos del avión o las cajas negras de la aeronave nunca fueron encontrados y este caso es uno de los mayores misterios en la historia de la aviación civil.

En diciembre de 2025, un tribunal de Pekín condenó a Malaysia Airlines a pagar 2,9 millones de yuanes (unos 420.000 dólares) a ocho familias de pasajeros chinos.

Decepcionadas por la ausencia de respuestas de fondo, dos familias iniciaron una apelación. Otras, en tanto, renunciaron por falta de tiempo o de energía.

«Cuando vi la sentencia de primera instancia, tuve la impresión de que el tribunal insultaba a las familias de los pasajeros, que se burlaba de nosotros», dijo a la AFP Li Eryou, de 69 años, antes de ingresar al palacio de justicia donde se tramita la apelación.

– Establecer «la verdad» –

«En 12 años, nadie se ha disculpado con nosotros. Siento una rabia inmensa», apuntó Li, cuyo hijo iba a bordo del avión.

«Es un asunto internacional (…) Pero el juez de primera instancia lo trató como un simple accidente de transporte en China (…) Por eso el monto de las indemnizaciones es muy bajo» en comparación con los estándares habituales, agregó.

Se han planteado varias teorías sobre la desaparición del avión: suicidio del piloto, secuestro, disparo de un misil estadounidense o incluso una falla técnica que privó a la tripulación de oxígeno, tras lo cual el avión siguió en piloto automático hasta agotar el combustible y precipitarse al mar.

«La razón principal de esta apelación es que el tribunal (…) no llevó a cabo una investigación exhaustiva de los hechos, y que no señaló ni criticó la inacción de Malaysia Airlines» desde 2014, dijo a la AFP Jiang Hui, que representa a las familias chinas, y cuya madre iba en el avión.

El tribunal «se limitó a pronunciarse sobre el monto de las indemnizaciones, lo cual no se corresponde con lo que las familias esperan realmente», añadió.

Según aseguró, la principal reivindicación de las familias «es que se establezca la verdad».

– Nuevas búsquedas –

En el avión viajaban ciudadanos de 14 países, entre ellos 50 pasajeros y miembros de la tripulación malayos.

Según las verificaciones de la AFP, no hay recursos interpuestos ante la justicia malasia por parte de familiares de estos últimos.

Entre 10 y 20 expedientes de familias chinas siguen en suspenso, principalmente porque no han solicitado un certificado de defunción, explicó Jiang.

Malasia anunció el mes pasado la prolongación, hasta el 30 de junio de 2027, de las nuevas búsquedas realizadas por la empresa privada de exploración Ocean Infinity.

La operación más reciente se llevó a cabo en dos fases, a partir de marzo de 2025, pero la compañía regresó con las manos vacías.

Jiang expresó su agradecimiento a las autoridades malasias por esta prolongación, pero las instó a autorizar a las familias a organizar sus propias búsquedas.

«El avión no va a subir solo a la superficie, solo buscándolo podremos encontrarlo», destacó.

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