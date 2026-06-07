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Comienza en Perú la votación de la segunda vuelta presidencial entre Fujimori y Sánchez

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Lima, 7 jun (EFE).- La votación de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú comenzó este domingo en el país andino para elegir entre la candidata derechista Keiko Fujimori y el candidato izquierdista Roberto Sánchez al noveno presidente del país en diez años.

A las urnas están convocados más de 27,3 millones de peruanos, en una larga jornada que comenzó en el territorio nacional a las 7.00 hora local (12.00 GMT) y que se prolongará durante diez horas, hasta las 17.00 (22.00 GMT), momento en el que se cerrará la votación para dar paso a un escrutinio que previsiblemente se extenderá por varios días.

En esta elección los votantes tienen que optar por la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que fue condenado a prisión por delitos de lesa humanidad y escándalos de corrupción; o bien por el escudero del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), que cumple en la cárcel una condena por un fallido golpe de Estado a finales de 2022. EFE

fgg/av

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