Comienza en Siria el juicio contra el que fue gran muftí durante el régimen de Al Asad

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Damasco, 25 jun (EFE).- Un tribunal penal sirio comenzó este jueves en Damasco el juicio contra el ex gran muftí de la República Árabe Siria Ahmad Hasun, una de las figuras religiosas más destacadas del régimen del derrocado presidente Bachar al Asad, en una vista seguida por organizaciones internacionales y locales de derechos humanos.

Según informó la agencia oficial siria SANA, la primera sesión estuvo presidida por el juez Fakhr al Din Mustafa, quien dio lectura a los cargos presentados por la Fiscalía contra Hasun, entre ellos incitación al asesinato, complicidad en homicidio y abuso de su cargo religioso para obtener beneficios personales y proporcionar cobertura moral, religiosa y política a las fuerzas gubernamentales y a las milicias aliadas durante el conflicto sirio.

La acusación sostiene que el ex gran muftí utilizó su posición para estrechar relaciones con altos responsables de seguridad del antiguo régimen, incluido el ex jefe de Inteligencia Ali Mamlouk, y que impartió conferencias ante oficiales militares en las que los instó a respaldar al Gobierno frente a sus opositores.

Asimismo, se le atribuyen declaraciones públicas en las que habría incitado a la violencia contra civiles residentes en zonas controladas por la oposición, especialmente en el este de Alepo y en la provincia de Idlib.

Los cargos formulados contra Hasun, que fue detenido por las fuerzas de seguridad internas en marzo de 2025, se fundamentan tanto en la legislación penal siria como en el derecho internacional humanitario, incluidos los Convenios de Ginebra y el Estatuto de Roma.

De acuerdo con la Declaración Constitucional siria promulgada el 13 de marzo de 2025, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad quedan excluidos de cualquier plazo de prescripción o disposición de amnistía.

Al término de la sesión, el tribunal decidió aplazar el proceso hasta el próximo 16 de julio para continuar con la presentación de testimonios.

El juicio se produce un día después de la apertura del proceso contra Wasim al Asad y forma parte de un programa más amplio de justicia transicional impulsado por las nuevas autoridades sirias, que comenzó el pasado 26 de abril con el juicio de Atef Najib. EFE

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