Comienza en Siria primer juicio contra altos cargos del régimen Al Asad, incluido su primo

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El Cairo, 26 abr (EFE).- El primer juicio público contra altos cargos del derrocado régimen de Bachar al Asad comenzó este domingo en el Palacio de la Justicia en Damasco, donde compareció un primo del dictador, Atif Najib, acusado de orquestar la represión violenta de las revueltas populares de 2011, que dio inicio al largo conflicto sirio.

La Comisión Nacional para la Justicia Transicional (CNJT), creada por las nuevas autoridades sirias, anunció en un mensaje en su cuenta en las redes que el juicio representa «un paso fundamental hacia la justicia y la rendición de cuentas» contra los cargos del gobierno de Al Asad, derrocado a finales de diciembre de 2024.

«La justicia comienza aquí… y no habrá impunidad», afirmó la citada comisión este domingo, al indicar que se trata de un juicio público, aunque sin precisar el número de acusados junto a Najib -el primero en aparecer y el caso más relevante de la jornada-, ni las acusaciones exactas que se les imputan.

Sin embargo, las figuras del régimen de Al Asad se enfrentan a cargos como crímenes contra la humanidad, por asesinato o desaparición forzosa a los opositores, torturas sistemáticas y uso excesivo de la fuerza, entre otros.

Najib era jefe de Seguridad Política de la provincia de Daraa (sur), y es una de las figuras más odiadas del antiguo régimen debido a su papel en la represión de las revueltas populares que se convirtieron en un largo conflicto sangriento que terminó con cinco décadas de gobierno de la familia al Asad (padre, Hafez, e hijo, Bachar), el 8 de diciembre de 2024.

El primo de Al Asad es conocido por haber ordenado en marzo de 2011 la detención y tortura de 15 niños por haber pintado grafitis contra el régimen en las paredes de una escuela en Daraa.

Cuando los padres y líderes locales de la ciudad acudieron a pedir su liberación, Najib respondió con insultos y arrogancia, lo que provocó las protestas masivas que se extendieron por todo el país.

La televisión siria Al Ejbariya, entre otros medios locales, difundieron imágenes de Najib de pie en una jaula en una sala del Palacio de Justicia, e indicaron que el proceso se lleva a cabo con estrictas medidas de seguridad, sin tampoco mencionar cargos específicos.

Destacaron, sin embargo, un anterior comunicado de la citada comisión en el que se destaca que «el juicio forma parte del proceso continuo de abordar los delitos y violaciones graves, de conformidad con los procedimientos legales, para garantizar la justicia y el respeto al Estado de derecho».

También que «esta etapa es parte de un proceso continuo de rendición de cuentas y búsqueda de la verdad, dentro de un marco institucional y legal claro».

El juicio se celebra mientras Bachar al Asad, que huyó a Moscú tras la caída de Damasco, permanece asilado junto con su mujer y otros miembros de su familia en Rusia, país que ha declarado que no lo extraditará.

El inicio del proceso contra Najib y otros excargos sirios se produce dos días después de que las nuevas autoridades de Damasco anunciaran el arresto de Amjad Yusef, un exmiembro de la Inteligencia militar, conocido como el «carnicero de Al Tadamon» por haber orquestado el asesinato en 2013 de cientos de sirios de ese barrio, ubicado en el sur de Damasco.

La matanza de Al Tadamon, cuyas víctimas las nuevas autoridades sirias elevan a 500 personas, disparadas y empujadas a una fosa común preparada con anterioridad, donde prendieron fuego a sus cuerpos, es considerada una de las mayores evidencias de crímenes de guerra cometidos en el conflicto sirio. EFE

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