The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Comienza la construcción de nueva sede de universidad financiada por Taiwán en Paraguay

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Asunción, 6 oct (EFE).- La construcción de la nueva sede de la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay (UPTP), un proyecto financiado por la cooperación taiwanesa que prevé una inversión de 27 millones de dólares (unos 23 millones de euros), comenzó este lunes en Asunción, informaron fuentes oficiales.

La «palada inicial» tuvo lugar en un predio de 20.000 metros cuadrados ubicado en el límite entre Asunción, la capital paraguaya, y la ciudad de Luque (centro), adonde se trasladará el centro de estudios que funciona temporalmente en las instalaciones del Comando de Comunicaciones del Ejército.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, señaló en su cuenta en X que esta nueva sede brindará a la juventud «las herramientas necesarias para formarse en las áreas que impulsan el desarrollo tecnológico y científico del país».

En declaraciones a la radio Universo, el rector de la UPTP, Jorge Duarte, detalló que se destinarán 18 millones de dólares a la construcción de los edificios y 9 millones de dólares para la instalación de laboratorios.

«En total son 27 millones de dólares la obra en su conjunto», afirmó Duarte, y agregó que la sede, que permitirá ampliar de 400 a 1.000 la cantidad de estudiantes, se concluirá entre julio y agosto de 2027.

Duarte destacó que la universidad, que imparte las carreras de informática e ingenierías industrial, civil y electromecánica en idioma inglés y desde 2018 ha graduado a 174 estudiantes, recibe fondos del Estado paraguayo para su funcionamiento.

Junto a la nueva sede se construye el Distrito Digital, un proyecto de centro tecnológico impulsado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), según el funcionario.

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce Estados del mundo que mantiene relaciones diplomáticas con Taipéi. EFE

nva/lb/jrh

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
11 Me gusta
55 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR