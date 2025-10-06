Comienza la construcción de nueva sede de universidad financiada por Taiwán en Paraguay

Asunción, 6 oct (EFE).- La construcción de la nueva sede de la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay (UPTP), un proyecto financiado por la cooperación taiwanesa que prevé una inversión de 27 millones de dólares (unos 23 millones de euros), comenzó este lunes en Asunción, informaron fuentes oficiales.

La «palada inicial» tuvo lugar en un predio de 20.000 metros cuadrados ubicado en el límite entre Asunción, la capital paraguaya, y la ciudad de Luque (centro), adonde se trasladará el centro de estudios que funciona temporalmente en las instalaciones del Comando de Comunicaciones del Ejército.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, señaló en su cuenta en X que esta nueva sede brindará a la juventud «las herramientas necesarias para formarse en las áreas que impulsan el desarrollo tecnológico y científico del país».

En declaraciones a la radio Universo, el rector de la UPTP, Jorge Duarte, detalló que se destinarán 18 millones de dólares a la construcción de los edificios y 9 millones de dólares para la instalación de laboratorios.

«En total son 27 millones de dólares la obra en su conjunto», afirmó Duarte, y agregó que la sede, que permitirá ampliar de 400 a 1.000 la cantidad de estudiantes, se concluirá entre julio y agosto de 2027.

Duarte destacó que la universidad, que imparte las carreras de informática e ingenierías industrial, civil y electromecánica en idioma inglés y desde 2018 ha graduado a 174 estudiantes, recibe fondos del Estado paraguayo para su funcionamiento.

Junto a la nueva sede se construye el Distrito Digital, un proyecto de centro tecnológico impulsado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), según el funcionario.

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce Estados del mundo que mantiene relaciones diplomáticas con Taipéi. EFE

