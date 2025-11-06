Comienza la cumbre de líderes de la COP30 en la Amazonía de Brasil

1 minuto

Belém (Brasil), 6 nov (EFE).- La cumbre de líderes de la conferencia climática de la ONU (COP30) arrancó este jueves en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña, con la presencia de unos 60 jefes de Estado y de Gobierno, que buscarán sentar las bases de trabajo para los negociadores.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en calidad de anfitrión, será el encargado de pronunciar el discurso inaugural de esta cita que antecede a la propia cumbre climática, la cual comenzará oficialmente el próximo lunes.EFE

cm/mp/enb

(foto)