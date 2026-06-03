Comienza la distribución de las máquinas para elecciones internas de partidos en Paraguay

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Asunción, 3 jun (EFE).- Más de 15.000 máquinas de votación que se utilizarán el domingo próximo en los comicios internos simultáneos de los partidos políticos en Paraguay empezaron a ser distribuidas este miércoles, en un operativo apoyado por la Policía y las Fuerzas Armadas, informó el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

En las primarias, en las que se elegirá a los candidatos para las votaciones municipales del próximo 4 de octubre, están llamados a votar 4,6 millones de militantes de 54 agrupaciones políticas, siendo la principal el gobernante Partido Colorado, también conocido como la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Las primeras máquinas de votación y los maletines electorales partieron en camiones militares y vehículos oficiales desde la sede del TSJE, ubicada en Asunción, hacia los departamentos de Alto Paraná, Itapúa, Concepción, Caaguazú, San Pedro, Canindeyú y Amambay, señaló el ente electoral en un comunicado.

El operativo de traslado, que incluye escolta militar y policial y se extenderá hasta el sábado, prevé también despachos por vía fluvial -Paraguay es un país mediterráneo- y aérea.

La jornada del domingo comenzará a las 7.00 hora local (10.00 GMT) y se prevé se extienda hasta las 16.00 horas (19.00 GMT), según la decisión de las autoridades electorales de cada partido.

En declaraciones a periodistas, el presidente del TSJE, Jorge Bogarín, anticipó que los resultados provisionales de las internas se conocerán aproximadamente dos horas después del cierre de las mesas de votación.

La lucha por las candidaturas a intendente (alcalde) de Asunción será el plato fuerte de las internas.

Por el Partido Colorado, el duelo se concentra entre el senador Arnaldo Samaniego, que representa a un movimiento disidente dentro del oficialismo; y el presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP), Camilo Pérez, aspirante por la facción Honor Colorado, que lidera el exmandatario Horacio Cartes (2013-2018) y de la que es parte el gobernante Santiago Peña.

Una alianza de partidos de oposición eligió, el pasado 22 de febrero, como su candidata a la exministra y excandidata a la Vicepresidencia Soledad Núñez, quien igualmente deberá participar de las internas para revalidar su aspiración.

También es de interés la votación en Ciudad del Este, la segunda urbe en importancia del país, cuya intendencia está en manos del partido político Yo Creo, fundado por el exintendente opositor Miguel Prieto.EFE

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