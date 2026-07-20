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Comienza la operación para la retirada israelí de tres poblaciones libanesas, dice EE.UU.

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Washington, 20 jul (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes el inicio de la implementación de las denominadas «zonas piloto» en tres localidades del sur del Líbano, lo que permitirá la retirada de las tropas israelíes y el traspaso del control al Ejército libanés.

Las tres primeras localidades incluidas en estas «zonas piloto» son Froun, Srifa y Zawtar al-Gharbiya, detalló el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado. EFE

er/lss

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