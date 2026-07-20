Comienza la operación para la retirada israelí de tres poblaciones libanesas, dice EE.UU.

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Washington, 20 jul (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes el inicio de la implementación de las denominadas «zonas piloto» en tres localidades del sur del Líbano, lo que permitirá la retirada de las tropas israelíes y el traspaso del control al Ejército libanés.

Las tres primeras localidades incluidas en estas «zonas piloto» son Froun, Srifa y Zawtar al-Gharbiya, detalló el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

La operación forma parte del acuerdo marco suscrito por Israel y el Líbano el pasado 26 de junio en Washington, con la mediación de Estados Unidos, y tras conversaciones técnicas celebradas la semana pasada en Roma.

«Hoy se iniciaron las operaciones en la zona piloto de las aldeas de Froun, Srifa y Zawtar al-Gharbiya, de conformidad con el marco trilateral y bajo los auspicios del Grupo de Coordinación Militar para el Líbano», declaró Pigott.

Según el portavoz, Estados Unidos «seguirá colaborando estrechamente con ambas partes para la correcta implementación del marco».

La implementación de estas «zonas piloto» se anuncia un día antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúna este martes en la Casa Blanca con su homólogo libanés, Joseph Aoun, para abordar las negociaciones de paz con Israel.

El Líbano e Israel, países vecinos sin relaciones diplomáticas, negocian desde hace meses un acuerdo de alto el fuego tras los combates desatados en febrero, en el contexto de la guerra con Irán, y la retirada israelí del sur libanés.

El grupo chií Hizbulá, aliado de Teherán y enfrentado a Israel, rechaza estas conversaciones y no forma parte de las negociaciones. EFE

er/lss