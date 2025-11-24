Comienza la reserva de entradas para Eurovisión mediante un nuevo sistema antirreventa

2 minutos

Viena, 24 nov (EFE).- La radiotelevisión pública austriaca, ORF, ha abierto este lunes el proceso de reserva de entradas para el festival de Eurovisión, que se celebra el Viena el próximo mayo, mediante un sistema que limita a cuatro las localidades por persona para evitar la reventa.

«La experiencia demuestra que la demanda de entradas para los espectáculos es enorme. Por lo tanto, es crucial garantizar un proceso de venta de entradas regulado, justo y seguro», declaró la ORF en un comunicado de prensa.

Cuando Viena albergó el certamen en 2015, las entradas para todas las fases, semifinales y final, se agotaron, y según la ORF para 2026 se esperan miles más.

Se espera que la Stadthalle de Viena, donde se celebrará el festival, acoja entre el 12 y el 16 de mayo a unos 90.000 espectadores en total.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival, ha puesto en marcha un sistema de adquisición por etapas.

La compra comienza con una fase de registro, del 24 de noviembre al 18 de diciembre, durante la que los aficionados deben inscribirse para poder adquirir entradas posteriormente.

El registro y la compra solo serán posibles a través de los sitios web oficiales (eurovision.com y oeticket.com), con el fin de evitar el comercio de entradas falsificadas.

Una vez completado el registro, los usuarios podrán comprar entradas en una de las distintas rondas de venta.

La primera fase comenzará el 13 de enero, un día después del sorteo de semifinales, y permitirá adquirir un máximo de cuatro por persona registrada.

Si las entradas se agotan durante la primera ronda, los usuarios podrán participar en las siguientes fases utilizando su código de registro.

Cada una de las dos semifinales y la final estarán acompañadas de un ensayo previo y un espectáculo posterior, por lo que en total habrá nueve actuaciones para las que se pueden comprar entradas.

La victoria del cantante austríaco JJ con su tema ‘Wasted Love’ en la pasada edición, celebrada en Basilea, convirtió a Austria en la sede para el año que viene del evento musical, que en 2025 fue seguido por 166 millones de telespectadores en todo el mundo.EFE

