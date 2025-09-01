Comienza la reunión de líderes de la OCS con Xi, Putin y Modi entre los asistentes
Tianjin (China), 1 sep (EFE).- La reunión de líderes de países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) arrancó este lunes en la ciudad nororiental china de Tianjin, con la presencia de los mandatarios chino, Xi Jinping, ruso, Vladímir Putin, indio, Narendra Modi y iraní, Masud Pezeshkian, entre otros.
En su escueto discurso de apertura de la reunión, Xi destacó las «contribuciones significativas al mantenimiento de la seguridad regional, la promoción del desarrollo común y la mejora del bienestar de las personas» por parte del organismo, al que describió como «un ejemplo para un nuevo tipo de relaciones internacionales».
La OCS, que no cuenta con cláusulas de defensa mutua, a diferencia de la OTAN, tiene entre sus miembros a China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, que en conjunto agrupan alrededor del 40 % de la población mundial, además de países observadores y socios de diálogo. EFE
