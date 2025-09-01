The Swiss voice in the world since 1935

Comienza la reunión de líderes de la OCS con Xi, Putin y Modi entre los asistentes

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Tianjin (China), 1 sep (EFE).- La reunión de líderes de países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) arrancó este lunes en la ciudad nororiental china de Tianjin, con la presencia de los mandatarios chino, Xi Jinping, ruso, Vladímir Putin, indio, Narendra Modi y iraní, Masud Pezeshkian, entre otros.

En su escueto discurso de apertura de la reunión, Xi destacó las «contribuciones significativas al mantenimiento de la seguridad regional, la promoción del desarrollo común y la mejora del bienestar de las personas» por parte del organismo, al que describió como «un ejemplo para un nuevo tipo de relaciones internacionales».

La OCS, que no cuenta con cláusulas de defensa mutua, a diferencia de la OTAN, tiene entre sus miembros a China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, que en conjunto agrupan alrededor del 40 % de la población mundial, además de países observadores y socios de diálogo. EFE

aa/lcl/jrh

(foto) (video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
60 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR